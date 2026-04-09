Всі американські кораблі, літаки та військовий персонал залишатимуться в Ірані та навколо нього, “доки не буде повністю виконано досягнуту реальну угоду”, заявив президент США Дональд Трамп.

Нова заява Трампа щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими атаками, які будуть “кращими та сильнішими”, якщо Тегеран не виконуватиме умови домовленості про двотижневе припинення вогню, про це він написав у соцмережі Truth Social.

Він оголосив, що всі військові засоби, які США розгорнули для проведення операцій проти Ірану, залишаться на місцях, доки досягнута угода не буде виконана повністю.

– Якщо з якоїсь причини цього не буде, що дуже малоймовірно, тоді “починається стрілянина” – масштабніша, краща та сильніша, ніж будь-хто бачив раніше. Це було домовлено давно, і попри всю фальшиву риторику про протилежне – ніякої ядерної зброї, і Ормузька протока буде відкритою та безпечною. Тим часом наша велика армія готується та відпочиває, з нетерпінням чекаючи на своє наступне завоювання, – додав він

Незадовго до цього Трамп написав, що опубліковані повідомлення про 10-пунктовий мирний план Ірану були “повністю фальшивими”.

Нагадаємо, що 8 квітня Трамп повідомив, що США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню.

Водночас вчора у Білому домі повідомили, що вже 11 квітня в Ісламабад для переговорів з Іраном вирушить Джей Ді Венс, Стів Віткофф, а також Джаред Кушнер.

