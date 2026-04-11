Разведывательные службы США зафиксировали признаки подготовки Китаем снабжения Ирана системами противовоздушной обороны, которое может состояться в ближайшие недели.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с оценками разведки.

Как пишет CNN, Китай готовит передачу Ирану переносных зенитно-ракетных комплексов (MANPADS), которые способны представлять угрозу низколетящей авиации. Речь идет о системах, которые могут быть использованы в качестве оборонного средства в случае возобновления боевых действий между США и Ираном.

Сейчас смотрят

По данным CNN, поставки могут быть организованы через третьи страны, чтобы скрыть их происхождение.

Информация о возможных поставках появляется на фоне хрупкого перемирия между Ираном и США, достигнутым после недавнего конфликта.

В то же время, Пекин заявляет, что помогал в достижении прекращения огня и отрицает любые поставки вооружений.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне подчеркнул, что Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта и призвал США воздержаться от безосновательных обвинений.

По оценкам источников CNN Китай пытается сохранять баланс между поддержкой Ирана и официальным нейтралитетом.

В то же время, Иран рассматривается Пекином как важный партнер, в частности из-за поставок нефти. Источники отмечают, что Пекин может избегать прямой эскалации из США, но продолжает поддерживать Тегеран косвенно.

По данным издания, Китай по-прежнему поставлял Ирану технологии двойного назначения, которые могли использоваться в военных разработках. В то же время, прямая передача систем ПВО стала бы новым уровнем военного сотрудничества.

Напомним, в марте министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия и Китай предоставляют Тегерану разные формы поддержки, в том числе и военную. До этого президент США Дональд Трамп предполагал, что Россия оказывает определенную поддержку Ирану в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.