Розвідувальні служби США зафіксували ознаки підготовки Китаєм постачання Ірану систем протиповітряної оборони, що може відбутися вже найближчими тижнями.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі з оцінками розвідки.

Китай може передати Ірану ППО

Як пише CNN, Китай готує передачу Ірану переносних зенітно-ракетних комплексів (MANPADS), які здатні становити загрозу для низьколітаючої авіації. Йдеться про системи, які можуть бути використані як оборонний засіб у разі відновлення бойових дій між США та Іраном.

За даними CNN, постачання можуть бути організовані через треті країни, щоб приховати їхнє походження.

Інформація про можливі поставки з’являється на тлі крихкого перемир’я між Іраном і США, яке було досягнуте після нещодавнього конфлікту.

Водночас Пекін заявляє, що допомагав у досягненні припинення вогню та заперечує будь-які поставки озброєнь.

Речник посольства Китаю у Вашингтоні наголосив, що Китай ніколи не постачав зброю жодній зі сторін конфлікту та закликав США утриматися від безпідставних звинувачень.

За оцінками джерел CNN Китай намагається зберігати баланс між підтримкою Ірану та офіційним нейтралітетом.

Водночас Іран розглядається Пекіном як важливий партнер, зокрема через постачання нафти. Джерела зазначають, що Пекін може уникати прямої ескалації з США, але продовжує підтримувати Тегеран опосередковано.

За даними видання, Китай і раніше постачав Ірану технології подвійного призначення, які могли використовуватися у військових розробках. Водночас пряма передача систем ППО стала б новим рівнем військової співпраці.

Нагадаємо, у березні міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Росія та Китай надають Тегерану різні форми підтримки, зокрема й військову. До цього президент США Дональд Трамп припускав, що Росія надає певну підтримку Ірану в умовах загострення ситуації на Близькому Сході.

Пов'язані теми:

