Трамп перенес визит в Китай: когда состоится саммит с Си Цзиньпином
- Визит Дональда Трампа в Китай для встречи на высшем уровне с Си Цзиньпином перенесен.
- Поездка может состояться в середине мая.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его визит в Китай для саммита с лидером страны Си Цзиньпином согласован повторно.
Визит был отложен из-за событий в Иране, пишет Bloomberg.
Трамп может посетить Китай в мае
Президент США предположил, что поездка может состояться в середине мая.
– Я думаю, что у нас будет замечательная поездка. Ее отложили примерно на полтора месяца. Поездку согласовали повторно, и я с нетерпением её ожидаю, – заявил американский президент в Белом доме во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в четверг, 19 марта.
Трамп не назвал конкретной даты визита.
Президент США должен был отправиться в Китай в конце марта, однако заявил о переносе поездки, так как сосредоточился на военной операции США в Иране.
За саммитом будут внимательно следить на фоне того, что мир сталкивается с экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке и ожидает реакции Китая.
Встреча также станет важным испытанием торговых отношений между США и Китаем.
Напомним, западные СМИ писали, что Дональд Трамп может совершить визит в Китай в первую неделю апреля.
Визит должен был включать личную встречу президента США с лидером Китая в Пекине.
Во время переговоров стороны планировали обсудить ряд стратегически важных тем, включая ситуацию вокруг Тайваня, торговые ограничения и другие вопросы отношений между США и Китаем.
Ранее Дональд Трамп говорил о намерении пригласить Си Цзиньпина в Соединенные Штаты в конце 2026 года.
Напряженность между странами обострилась в прошлом году во время торговой войны, когда обе стороны повысили пошлины до рекордных уровней, а затем снизили их в рамках однолетнего перемирия, срок действия которого истекает осенью.