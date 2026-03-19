Президент США Дональд Трамп сообщил, что его визит в Китай для саммита с лидером страны Си Цзиньпином согласован повторно.

Визит был отложен из-за событий в Иране, пишет Bloomberg.

Трамп может посетить Китай в мае

Президент США предположил, что поездка может состояться в середине мая.

Сейчас смотрят

– Я думаю, что у нас будет замечательная поездка. Ее отложили примерно на полтора месяца. Поездку согласовали повторно, и я с нетерпением её ожидаю, – заявил американский президент в Белом доме во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в четверг, 19 марта.

Трамп не назвал конкретной даты визита.

Президент США должен был отправиться в Китай в конце марта, однако заявил о переносе поездки, так как сосредоточился на военной операции США в Иране.

За саммитом будут внимательно следить на фоне того, что мир сталкивается с экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке и ожидает реакции Китая.

Встреча также станет важным испытанием торговых отношений между США и Китаем.

Напомним, западные СМИ писали, что Дональд Трамп может совершить визит в Китай в первую неделю апреля.

Визит должен был включать личную встречу президента США с лидером Китая в Пекине.

Во время переговоров стороны планировали обсудить ряд стратегически важных тем, включая ситуацию вокруг Тайваня, торговые ограничения и другие вопросы отношений между США и Китаем.

Ранее Дональд Трамп говорил о намерении пригласить Си Цзиньпина в Соединенные Штаты в конце 2026 года.

Напряженность между странами обострилась в прошлом году во время торговой войны, когда обе стороны повысили пошлины до рекордных уровней, а затем снизили их в рамках однолетнего перемирия, срок действия которого истекает осенью.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.