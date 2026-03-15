Росія та Китай надають Ірану різну допомогу, зокрема й військову підтримку, зазначив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу MS NOW, передає Politico.

РФ та Китай – союзники Ірану

— У минулому ми мали тісну співпрацю, яка триває й досі. І це також військова співпраця, — сказав міністр закордонних справ.

У п’ятницю американський президент Дональд Трамп припустив, що кремлівський диктатор Володимир Путін трохи допомагає Ірану.

Іран і Росія зміцнили зв’язки протягом останнього десятиліття у відповідь на опір США. Тегеран постачає Москві ударні дрони Шахед, якими російські війська атакують цивільну інфраструктуру України. Іран та Росія також підтримували режим сирійського президента Башара Асада.

У 2021 році Іран підписав 25-річну угоду про економічне співробітництво з Китаєм, зокрема щодо продажу нафти.

Щодо ситуації у важливій Ормузькій протоці, яка проходить біля берегів Ірану та Оману і через яку проходить п’ята частина світового постачання нафти та газу, то цей морський шлях закритий для танкерів і суден, “що належать нашим ворогам та їхнім союзникам”.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила спроби союзників на Близькому Сході розпочати переговори щодо припинення війни з Іраном.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Китай, Францію, Японію, Південну Корею, Велику Британію та інші держави направити свої військові кораблі до Ормузької протоки, щоб забезпечити її розблокування.

Джерело: Politico

