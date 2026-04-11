В субботу, 11 апреля, в Исламабаде начались трехсторонние переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана.

Переговоры в Исламабаде между США и Ираном

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, переговоры проходят в формате личных встреч между представителями США, Пакистана и Ирана.

Американскую делегацию возглавляет вице-президент Дж. Ди Вэнс, в состав которой также входят специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Сейчас смотрят

В переговорах также, согласно списку, предоставленному Белым домом, принимают участие два главных советника Вэнса – его советник по национальной безопасности Эндрю Бейкер и специальный советник по азиатским делам Майкл Вэнс.

По информации государственного информационного агентства Tasnim, иранская делегация в Исламабаде состоит из 71 человека, включая переговорщиков, экспертов, представителей СМИ и сотрудников службы безопасности.

Представитель Белого дома сообщил, что США также привезли в Исламабад “полный состав американских экспертов по соответствующим вопросам”, а также “дополнительных экспертов” из Вашингтона, которые обеспечивают поддержку переговоров.

Напомним, что накануне переговоров между США и Ираном президент Дональд Трамп заявил, что у Тегерана якобы “нет карт” и пригрозил возобновлением военных действий, если мирное соглашение так и не будет заключено.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.