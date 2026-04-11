У суботу, 11 квітня, в Ісламабаді розпочались тристоронні переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.

Яе повідомляє телеканал CNN з посиланням на високопосадовця Білого дому, переговори відбуваються у форматі особистих зустрічей між представниками США, Пакистану та Ірану.

Американську делегацію очолює віцепрезидент Дж. Ді Венс, до складу якої також входять спеціальний посланник Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер.

У переговорах також, згідно зі списком, наданим Білим домом, беруть участь два головні радники Венса – його радник з національної безпеки Ендрю Бейкер та спеціальний радник з азіатських справ Майкл Венс.

За інформацією державного інформаційного агентства Tasnim, іранська делегація в Ісламабаді складається з 71 особи, включаючи переговорників, експертів, представників ЗМІ та співробітників служби безпеки.

Представник Білого дому повідомив, що США також привезли до Ісламабаду “повний склад американських експертів з відповідних питань”, а також “додаткових експертів” з Вашингтона, які забезпечують підтримку переговорів.

Нагадаємо, що напередодні переговорів між США та Іраном президент Дональд Трамп заявив, що у Тегерана нібито “немає карт” та пригрозив відновшенням військових дій, якщо мирну угоду так і не буде укладено.

