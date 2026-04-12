Станом на 15:00 неділі 12 квітня явка на парламентських виборах в Угорщині склала 66,01%, що відповідає 4 968 713 голосам.

Про це повідомляє Telex.

Рекордна явка на виборах в Угорщині

Рівень явки станом на 15:00 перевищив показник на цей самий час у 2022 році, коли він становив 52,8%.

Зараз дивляться

Найвищу активність демонструють округи, де, за попередніми даними, лідирує опозиційна Тиса.

На високий рівень явки вже відреагував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

– Голосує дуже багато людей. Це означає одне: якщо ми хочемо захистити безпеку Угорщини, жоден патріот не може залишитися вдома! Тільки Фідес! Вперед, до перемоги! – написав він у соцмережах.

Вибори в Угорщині – контекст

12 квітня в Угорщині проходять парламентські вибори.

Згідно з опитуваннями, партія чинного прем’єра Віктора Орбана Фідес, яка перебуває при владі понад десять років, поступається опозиційній Тисі, яку очолює Петер Мадяр.

Під час передвиборчої кампанії Орбан зосередив увагу на так званих “загрозах” з боку України.

Вулиці угорських міст заповнили плакати Фідес із зображеннями президента України Володимира Зеленського та європейських посадовців, яких представляли як загрозу угорському суверенітету.

Одним із ключових пунктів програми Орбана стало питання постачання енергоресурсів із Росії.

Він наголошував, що вони є дешевшими та вигіднішими для угорців.

Угорський прем’єр також звинувачував Україну в безпідставному припиненні транспортування російської нафти маршрутом Дружба.

Опозиція в свою чергу заявляє про намір змінити владу, переглянути відносини з Європейським Союзом і припинити тісну співпрацю з Росією.

Орбан має підтримку президента США Дональда Трампа, який раніше закликав угорців голосувати за свого “друга і переможця” Орбана.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.