На польско-белорусской границе начали установку нового защитного заграждения, которое должно укрепить существующую инфраструктуру безопасности и усложнить попытки нелегального пересечения границы.

Об этом пишет RMF FM.

Польша установит дополнительный барьер на границе с Беларусью

— Это четырёхметровая сетка вдоль дороги, увенчанная колючей проволокой, а дополнительно — мотки проволоки и двухметровое ограждение со стороны леса, которое должно защищать животных от травм, — пишет издание.

Строительство заграждения началось одновременно в пяти местах. С каждым днём ограждения становится больше.

Материалы закупила пограничная служба.

По словам коменданта Подляского отдела Пограничной службы Славомира Клекотки, работы в местах, определённых пограничниками, выполняют военные инженерных войск.

— Мы начали с таких для нас критических мест. Мы отобрали их с учётом возможного пересечения границы людьми, которые хотят попасть сюда нелегально, — добавляет комендант.

Новая инсталляция замедлит попытки нелегального пересечения границы мигрантами.

Напомним, НАТО планирует в течение ближайших двух лет провести масштабное перевооружение вдоль границы с Россией и Беларусью.

Будет сформирована безлюдная зона, которая будет работать на основе роботизированных систем.

