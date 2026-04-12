Польша возводит заграждение из колючей проволоки на границе с Беларусью
На польско-белорусской границе начали установку нового защитного заграждения, которое должно укрепить существующую инфраструктуру безопасности и усложнить попытки нелегального пересечения границы.
Об этом пишет RMF FM.
— Это четырёхметровая сетка вдоль дороги, увенчанная колючей проволокой, а дополнительно — мотки проволоки и двухметровое ограждение со стороны леса, которое должно защищать животных от травм, — пишет издание.
Строительство заграждения началось одновременно в пяти местах. С каждым днём ограждения становится больше.
Материалы закупила пограничная служба.
По словам коменданта Подляского отдела Пограничной службы Славомира Клекотки, работы в местах, определённых пограничниками, выполняют военные инженерных войск.
— Мы начали с таких для нас критических мест. Мы отобрали их с учётом возможного пересечения границы людьми, которые хотят попасть сюда нелегально, — добавляет комендант.
Новая инсталляция замедлит попытки нелегального пересечения границы мигрантами.
Напомним, НАТО планирует в течение ближайших двух лет провести масштабное перевооружение вдоль границы с Россией и Беларусью.
Будет сформирована безлюдная зона, которая будет работать на основе роботизированных систем.