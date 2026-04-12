Польща зводить загорожу з колючим дротом на кордоні з Білоруссю
- На польсько-білоруському кордоні розпочали встановлення додаткової чотириметрової загорожі з колючим дротом.
На польсько-білоруському кордоні розпочали встановлення нової захисної загорожі, яка має зміцнити наявну інфраструктуру безпеки та ускладнити спроби нелегального перетину кордону.
Про це пише RMF FM.
Польща встановить додатковий бар’єр на кордоні з Білоруссю
– Це чотириметрова сітка біля дороги, увінчана колючим дротом, а додатково – мотки дроту та двометрова огорожа з боку лісу, яка має захищати тварин від поранень, – пише видання.
Будівництво загорожі розпочалося одночасно у п’яти місцях. З кожним днем паркана стає більше.
Матеріали закупила прикордонна служба.
За словами коменданта Підляського відділу Прикордонної служби Славоміра Клекотки, роботи в місцях, визначених прикордонниками, виконують військові інженерних військ.
– Ми почали з таких для нас критичних місць. Ми відібрали їх з огляду на можливе перетинання кордону людьми, які хочуть дістатися сюди нелегально, – додає комендант.
Новий бар’єр сповільнить спроби нелегального перетину кордону мігрантами.
Нагадаємо, НАТО планує упродовж найближчих двох років провести масштабне переозброєння вздовж кордону з Росією та Білоруссю.
Там буде сформовано безлюдну зону, яка працюватиме на основі роботизованих систем.