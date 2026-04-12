В Ирландии арестован мужчина по подозрению в повреждении военного самолета США в аэропорту Шеннон.

Об этом 12 апреля сообщили в Sky News.

Как сообщает Sky News, инцидент в аэропорту Шеннон произошел утром 11 апреля.

40-летний мужчина проник в закрытую зону аэропорта Шеннон в графстве Клер и залез на военно-транспортный самолет C-130 Hercules Воздушных сил США, после чего ударил по его крылу неизвестным предметом.

Из-за этого работу аэропорта приостановили примерно на 20 минут, после чего полеты возобновили.

Мужчину задержали на месте. Его подозревают в умышленном повреждении имущества.

Напомним, за период военной операции против Ирана США потеряли по меньшей мере семь самолетов.

Первые инциденты произошли 2 марта, когда три истребителя F-15 были сбиты кувейтскими средствами ПВО в результате “дружественного огня”.

Впоследствии из-за аварии самолета-заправщика KC-135 погибли шесть военных, а 27 марта во время атаки Ирана был уничтожен американский самолет воздушного предупреждения и управления E-3 Sentry BBC США.

Также сообщалось о повреждении истребителя F-35, совершившего аварийную посадку после возможного обстрела Ираном.

