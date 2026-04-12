Заліз на C-130 та бив по крилу: в Ірландії арештували чоловіка за пошкодження літака США
В Ірландії заарештували чоловіка за підозрою в пошкодженні військового літака США в аеропорту Шеннон.
Про це 12 квітня повідомили у Sky News.
Інцидент із літаком C-130 ВПС США в аеропорту Ірландії: що відомо
Як повідомляє Sky News, інцидент в аеропорту Шеннон трапився вранці 11 квітня.
40-річний чоловік проник до закритої зони аеропорту Шеннон у графстві Клер та заліз на військово-транспортний літак C-130 Hercules Повітряних сил США, після чого вдарив по його крилу невідомим предметом.
Через це роботу аеропорту призупинили приблизно на 20 хвилин, після чого польоти відновили.
Чоловіка затримали на місці. Його підозрюють у навмисному пошкодженні майна.
Нагадаємо, за період військової операції проти Ірану США втратили щонайменше сім літаків.
Перші інциденти сталися 2 березня, коли три винищувачі F-15 були збиті кувейтськими засобами ППО внаслідок “дружнього вогню”.
Згодом через аварію літака-заправника KC-135 загинули шестеро військових, а 27 березня під час атаки Ірану було знищено американський літак повітряного попередження та управління E-3 Sentry BПC США.
Також повідомлялося про пошкодження винищувача F-35, який здійснив аварійну посадку після можливого обстрілу Іраном.