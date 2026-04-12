В Ірландії заарештували чоловіка за підозрою в пошкодженні військового літака США в аеропорту Шеннон.

Про це 12 квітня повідомили у Sky News.

Інцидент із літаком C-130 ВПС США в аеропорту Ірландії: що відомо

Як повідомляє Sky News, інцидент в аеропорту Шеннон трапився вранці 11 квітня.

40-річний чоловік проник до закритої зони аеропорту Шеннон у графстві Клер та заліз на військово-транспортний літак C-130 Hercules Повітряних сил США, після чого вдарив по його крилу невідомим предметом.

WATCH: A man breached security at Shannon Airport in Ireland, climbed onto a parked C-130 Hercules, and damaged it with a tool. He was arrested.

Через це роботу аеропорту призупинили приблизно на 20 хвилин, після чого польоти відновили.

Чоловіка затримали на місці. Його підозрюють у навмисному пошкодженні майна.

Нагадаємо, за період військової операції проти Ірану США втратили щонайменше сім літаків.

Перші інциденти сталися 2 березня, коли три винищувачі F-15 були збиті кувейтськими засобами ППО внаслідок “дружнього вогню”.

Згодом через аварію літака-заправника KC-135 загинули шестеро військових, а 27 березня під час атаки Ірану було знищено американський літак повітряного попередження та управління E-3 Sentry BПC США.

Також повідомлялося про пошкодження винищувача F-35, який здійснив аварійну посадку після можливого обстрілу Іраном.

