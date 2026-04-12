Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині та привітав Мадяра з перемогою
- Віктор Орбан визнав поразку на виборах і привітав переможця Петера Мадяра телефоном.
- Він заявив, що його політична сила не отримала права формувати владу.
Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр повідомив, що Віктор Орбан привітав його телефоном із перемогою на парламентських виборах.
Орбан привітав із перемогою Мадяра
– Прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав нас з перемогою по телефону, – написав Мадяр у Facebook.
В коментарі угорським ЗМІ Орбан прокоментував:
– Відповідальність і можливість управління не були надані нам. Я привітав переможну партію. Ми продовжуватимемо служити нашій країні та угорському народу, – зауважив політик.
Нагадаємо, Угорщина оприлюднила проміжні результати парламентських виборів після завершення голосування.
Станом на 22:27 за київським часом 12 квітня підрахували 60,24% бюлетенів. Із них 47,23% припадає на партійні списки, а 73,25% – на мажоритарні округи.
Розподіл місць у парламенті, який має 199 мандатів, виглядає так: Тиса – 136, Фідес – 56, права партія Наша Батьківщина – 7.
Таким чином, Тиса отримує конституційну більшість. Це дає їй змогу змінювати конституцію Угорщини та ключові закони.
За партійними списками результати такі: Тиса – 52,80%, Фідес – 38,55%, права партія Наша Батьківщина – 6,03%.
У мажоритарних округах більшість голосів отримує Тиса. У попередні роки виборці з регіонів частіше підтримували Фідес.