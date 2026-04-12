Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр повідомив, що Віктор Орбан привітав його телефоном із перемогою на парламентських виборах.

Орбан привітав із перемогою Мадяра

– Прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав нас з перемогою по телефону, – написав Мадяр у Facebook.

В коментарі угорським ЗМІ Орбан прокоментував:

– Відповідальність і можливість управління не були надані нам. Я привітав переможну партію. Ми продовжуватимемо служити нашій країні та угорському народу, – зауважив політик.

Нагадаємо, Угорщина оприлюднила проміжні результати парламентських виборів після завершення голосування.

Станом на 22:27 за київським часом 12 квітня підрахували 60,24% бюлетенів. Із них 47,23% припадає на партійні списки, а 73,25% – на мажоритарні округи.

Розподіл місць у парламенті, який має 199 мандатів, виглядає так: Тиса – 136, Фідес – 56, права партія Наша Батьківщина – 7.

Таким чином, Тиса отримує конституційну більшість. Це дає їй змогу змінювати конституцію Угорщини та ключові закони.

За партійними списками результати такі: Тиса – 52,80%, Фідес – 38,55%, права партія Наша Батьківщина – 6,03%.

У мажоритарних округах більшість голосів отримує Тиса. У попередні роки виборці з регіонів частіше підтримували Фідес.

