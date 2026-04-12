На парламентських виборах в Угорщині перемогу здобуває опозиційна партія Тиса, яку очолює Петер Мадяр.

Станом на 01:33 13 квітня підраховано 98,53% голосів. Партія Тиса, яку очолює Мадяр, набирає понад 50% голосів і 138 мандатів. Партія Фідес Віктора Орбана набирає менше 40% голосів і 55 мандатів.

Що відомо про переможця парламентських виборів в Угорщині – читайте на Фактах ICTV.

Зараз дивляться

Хто такий Петер Мадяр

Петер Мадяр народився у Будапешті 16 березня 1981 року. Йому 45 років. Його батько відомий юрист. Мати обіймала посади генерального секретаря Верховного суду та заступника голови Національного судового управління Угорщини.

Дід Мадяра працював суддею Верховного суду. Рідний брат бабусі по материнській лінії – Ференц Мадл був президентом Угорщини у 2000–2005 роках.

За словами самого Мадяра, він з дитинства цікавився політикою.

Майбутній лідер партії Тиса отримав вищу освіту в Будапешті. Пізніше він навчався у Берліні в Університеті Гумбольдта.

У 2004 році Мадяр закінчив юридичний факультет Католицького університету імені Пазмань Петра.

Його політичний шлях пов’язаний із владною елітою. У молодості він вступив до партії Фідес, яку очолює прем’єр Віктор Орбан.

Довгий час залишався поза публічною політикою, тоді як його колишня дружина Юдіт Варга стала міністеркою юстиції.

Перелом стався у 2024 році після гучного скандалу. Мадяр оприлюднив запис, де Варга говорить про втручання урядовців у корупційні справи. Це вдарило по довірі до влади і зробило його публічним викривачем.

Головна перевага Мадяра – імідж інсайдера, який знає систему зсередини.

Позиція політика щодо України стримана. Він виступає проти швидкого вступу до ЄС і постачання зброї.

Партія Тиса фактично будується навколо самого Мадяра. Він активно їздить країною і інколи відвідує до шести міст за день. Також він ефективно використовує соціальні мережі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.