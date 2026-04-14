Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна та Німеччина узгодили масштабний пакет співпраці на €4 млрд. Він передбачає закупівлю ракет для ЗРК Patriot і спільне виробництво дронів.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

– Узгодили пакет оборонних домовленостей загальною сумою на €4 млрд – для посилення ППО, розвитку далекобійних спроможностей та спільного виробництва дронів, – написав Федоров.

За його словами, під час візиту сторони підписали три угоди:

Зараз дивляться

про посилення протиповітряної оборони;

про розвиток виробництва далекобійних систем;

про розвиток виробництва безпілотників.

– Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot – це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО, – розповів Федоров.

Окрема угода щодо розвитку deep-strike передбачає €300 млн інвестицій у далекобійні спроможності.

Це дасть змогу збільшити виробництво українського озброєння, повідомив міністр.

– У межах ініціативи Build with Ukraine запускаємо спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. На першому етапі – 5 тис. дронів для Сил оборони, – розповів Федоров.

Нагадаємо, сьогодні під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Володимир Зеленський запропонував укласти угоду щодо дронів та оборонних технологій.

За словами глави держави, досвід України можна інтегрувати в систему безпеки Європи.

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться 15 квітня в Берліні.

Очікується, що Борис Пісторіус прийме генсека НАТО Марка Рютте та міністра оборони України Михайла Федорова.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.