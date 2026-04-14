МВФ знизив прогноз зростання світової економіки через війну в Ірані
Міжнародний валютний фонд (МВФ) підготував три сценарії розвитку глобальної економіки через невизначеність щодо конфлікту на Близькому Сході.
Про це пише Reuters.
МВФ попередив про загрозу рецесії
У базовому сценарії, який є найоптимістичнішим у квітневому Світовому економічному огляді, МВФ припускає коротку війну з Іраном.
У такому разі реальний світовий ВВП зросте на 3,1% у 2026 році. Це на 0,2 процентного пункту менше, ніж у січневому прогнозі.
За цим варіантом середня ціна на нафту у 2026 році становитиме $82 за барель. Це нижче за нещодавні показники, які наближалися до $100 за ф’ючерсами Brent.
У сценарії тривалішого конфлікту МВФ очікує збереження ціни на нафту на рівні близько $100 за барель у 2025 році та $75 у 2027 році.
У такому разі зростання світового ВВП знизиться до 2,5% цього року, а інфляція підніметься до 5,4%.
– З кожним днем, коли ми стикаємося з дедалі більшими перебоями в енергопостачанні, ми дедалі більше наближаємося до несприятливого сценарію, – заявив головний економіст МВФ П’єр-Олів’є Гурінша, пише Bloomberg.
Найгірший сценарій передбачає затяжний і гострий конфлікт, за якого середня ціна на нафту за рік становить $110.
У такому випадку глобальне зростання падає нижче 2%. Таке траплялося лише чотири рази з 1980 року, зокрема під час пандемії COVID-19 та світової фінансової кризи 2008 року.
За цим варіантом інфляція становитиме 5,8% у 2026 році та зросте до 6,1% у 2027 році.
– Це означало б, що світ опинився б за крок від глобальної рецесії, – зазначили в МВФ.
Нагадаємо, голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що війна на Близькому Сході може підвищити інфляцію в Україні на 1,5–2,8 відсоткового пункту через зростання цін на нафту та супутні економічні ефекти.