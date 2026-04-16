Российский обстрел Украины в ночь на четверг, 16 апреля, является сознательным террором против гражданских и свидетельствует о провале военной агрессии РФ.

Об этом в сети Х заявил глава Европейского совета Антоніу Кошта.

– Россия должна прекратить эту войну террора. Должен быть достигнут всеобъемлющий, справедливый и длительный мир для Украины на основе принципов Устава ООН и международного права. С этой целью ЕС продолжит усиливать давление на Россию. И мы будем сохранять нашу непоколебимую поддержку Украины в её обороне от российской агрессии, – написал Кошта.

Он назвал удары РФ по гражданским объектам в Украине неприемлемыми.

– Пока люди спали в своих домах, города Киев, Днепр, Одесса и Харьков были атакованы десятками баллистических ракет и сотнями дронов, – отметил глава Евросовета.

Он подчеркнул, что вооружённые силы РФ намеренно нанесли повторные удары по украинским службам чрезвычайной помощи после прибытия спасателей на места событий.

Глава МЗС Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество немедленно отреагировать на атаку.

Он подчеркнул, что все решения для усиления давления на агрессора должны быть разблокированы без промедления.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что во время массированного удара 15–16 апреля Россия применяла новую тактику обстрелов Украины.

По его словам, атака длилась более суток и состояла из двух волн.

Зафиксированы попадания в 26 локациях. В нескольких городах есть погибшие и раненые. Наибольших разрушений подверглись Киев, Днепр и Одесса.

