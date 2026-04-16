Російський обстріл України в ніч на четвер, 16 квітня, є свідомим терором проти цивільних і свідчить про провал військової агресії РФ.

Про це у мережі Х заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Кошта засудив атаку РФ 16 квітня

– Росія мусить припинити цю війну терору. Має бути досягнутий всеосяжний, справедливий та тривалий мир для України на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права. З цією метою ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Росію. І ми зберігатимемо нашу непохитну підтримку України в її обороні від російської агресії, – написав Кошта.

Він назвав удари РФ по цивільних об’єктах в Україні неприпустимими.

– Поки люди спали у своїх домівках, міста Київ, Дніпро, Одеса та Харків були атаковані десятками балістичних ракет і сотнями дронів, – зауважив глава Євроради.

Він наголосив, що збройні сили РФ навмисно завдали повторних ударів по українських службах надзвичайної допомоги після прибуття рятувальників на місця подій.

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту негайно відреагувати на атаку.

Він наголосив, що всі рішення для посилення тиску на агресора мають бути розблоковані без зволікань.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час масованого удару 15–16 квітня Росія застосувала нову тактику обстрілів України.

За його словами, атака тривала понад добу і складалася з двох хвиль.

Зафіксовано влучання у 26 локаціях. У кількох містах є загиблі та поранені. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Дніпро та Одеса.

