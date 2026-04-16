Россия во время массированного удара 15–16 апреля применила новую тактику обстрелов Украины. Атака продолжалась более суток и состояла из двух волн.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

РФ применила новую тактику обстрелов

По его словам, во время этой атаки Россия использовала новую схему обстрелов, которая отличается от предыдущих.

Сейчас смотрят

Удар длился фактически целые сутки, с 7 утра 15 апреля до 7 утра 16 апреля, и состоял из двух отдельных волн.

— Это была такая, фактически, суточная атака с 7 утра вчерашнего дня до 7 утра сегодняшнего, 16 апреля, где противник применил большое количество средств воздушного нападения, – сказал он.

Первая волна состояла из крылатых ракет. По данным Воздушных сил, Россия применила 20 ракет типа Х-101, из которых 19 были уничтожены. Фактически только одна ракета достигла цели.

Вторая волна оказалась значительно более опасной – противник использовал баллистические ракеты. Всего было выпущено 19 ракет типа Искандер-М или С-400, которые ударили по Киеву, Днепру, Харьковской и Одесской областям. Только 8 из них удалось перехватить, что свидетельствует о сложности противодействия такому вооружению.

Игнат отметил, что украинская противовоздушная оборона демонстрирует высокую эффективность в борьбе с крылатыми ракетами. В частности, важную роль в этом играет тактическая авиация, включая самолеты F-16, что позволяет достигать почти 100% результата перехвата.

Главной проблемой остается противодействие баллистическим ракетам. Для более эффективной защиты Украине необходимы дополнительные системы ПВО, в частности ракеты PAC-3 к комплексам Patriot.

Особенностью этой атаки стало изменение времени запуска крылатых ракет. Если раньше Россия преимущественно наносила комбинированные удары под утро, то в этот раз часть ракет выпустили вечером.

— Противник изменил период применения крылатых ракет, и мы видели вчера вечером уже атаку именно крылатыми ракетами, – отметил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил.

Перед этой атакой Россия провела своеобразную разведку боем. В ночь на 15 апреля по территории Украины было запущено более 300 беспилотников.

Ранее Воздушные силы сообщили, что за период с 07:00 15 до 07:00 16 апреля радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение 703 воздушных целей.

Есть попадания на 26 локациях, погибшие и раненые в нескольких городах, наибольшие разрушения — в Киеве, Днепре и Одессе.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.