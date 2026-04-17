Соединенные Штаты Америки предупредили отдельные европейские страны о возможных задержках в поставке ранее заказанного ими вооружения. Причиной называют рост нагрузки на американские запасы из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Задержка поставок оружия США: что известно

По данным информационного агентства, речь идет о вооружении, приобретенном в рамках программы Foreign Military Sales (FMS), предусматривающей продажу американского оружия иностранным государствам при поддержке правительства США.

Часть контрактов уже заключена, однако поставки еще не были осуществлены.

Задержка поставок вооружения коснется нескольких европейских стран, в том числе стран Балтийского региона и Скандинавии.

Названия части стран, затрагивающих задержки, не разглашают. Некоторые из них имеют общую границу с Россией.

Американские чиновники заявляют, что это оружие необходимо для войны на Ближнем Востоке, а также обвиняют европейские страны в недостаточной помощи США и Израилю в открытии Ормузского пролива.

Европейские чиновники заявляют, что подобные решения негативно влияют на оборонную готовность стран региона.

Среди вооружения, поставки которого могут быть задержаны, называют различные типы боеприпасов как для наступательных, так и для оборонных действий.

Reuters отмечает, что война на Ближнем Востоке дополнительно истощает запасы США, уже сократившиеся после многомиллиардной военной помощи Украине и поддержки Израиля.

О задержке поставок боеприпасов из-за приоритетного использования этих ресурсов для войны в Иране администрация Дональда Трампа начала предупреждать страны еще в конце марта 2026 года.

Тогда отмечалось, что это может усложнить реализацию ключевой программы поддержки Украины, по которой союзники закупают американское вооружение для Киева.

