Деякі лідери арабських країн Перської затоки та Європи вважають, що узгодження мирної угоди між США та Іраном займе близько шести місяців. Вони хочуть, щоб ворогуючі сторони продовжили припинення вогню на цей період, щоб запобігти ескалації, пише Bloomberg.

Чому угода між США та Іраном може затягнутися

Зазначається, що лідери хочуть негайного відкриття життєво важливої ​​Ормузької протоки для відновлення транспорту нафти.

Якщо цього не станеться до наступного місяця, може розвинутися глобальна продовольча криза, заявили чиновники, які попросили не називати їх імен під час обговорення приватних переговорів.

Ціни на енергоносії, ймовірно, зростуть ще більше, якщо війна триватиме довше. За словами чиновників, країни Перської затоки вважають, що Іран прагне створити ядерну зброю, і це не змінилося після американо-ізраїльських бомбардувань країни. Таким чином, вони вважають, що мирна угода повинна заборонити Ірану збагачувати уран або мати балістичні ракети великої дальності.

Однак, за словами чиновників, лідери країн Перської затоки здебільшого проти будь-якого повернення до бойових дій і хочуть, щоб США продовжували дипломатичні переговори з Іраном.

Речники урядів Саудівської Аравії, Катару, Кувейту, Оману та Бахрейну не одразу відповіли на запити Bloomberg про коментарі. Міністерство закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів послалося на заяву видання від 8 квітня , в якій йдеться про необхідність “безумовного відновлення Ормузької протоки”.

У заяві ОАЕ “підкреслюється необхідність комплексного та сталого підходу, який враховує весь спектр загроз Ірану, включаючи його ядерний потенціал, балістичні ракети, безпілотники, військовий потенціал, а також пов’язаних з ними маріонеток і терористичні групи”.

США та Ізраїль почали бомбардування Ірану наприкінці лютого, і війна, що послідувала за цим, спричинила хаос по всьому Близькому Сходу. Іран відповів ударами по Ізраїлю, а також по таких країнах, як Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар, запускаючи ракети та безпілотники по їхніх містах, портах та нафтових об’єктах.

Ціни на нафту знизилися з моменту набуття чинності припиненням вогню приблизно 8 квітня, але з початку конфлікту вони все ще залишаються збільшеними на понад 35%.

– Угоди між США та Іраном не буде укладено найближчим часом. Оптимізм президента Дональда Трампа зумовлений тим, що він усвідомлює ринкові наслідки. Йдеться не лише про те, чи будуть переговори успішними, а радше про те, чи зроблять вони достатньо в найближчий період, щоб запобігти поверненню до кінетичного конфлікту, – прокоментував ситуацію колишній посол Великої Британії в Ірані та член ради Chatham House Роб Макер.

Вашингтон і Тегеран розглядають можливість двотижневого продовження перемир’я, яке закінчується у вівторок за американським часом. Це дасть трохи більше часу для переговорів щодо мирної угоди.

Однак немає жодної гарантії, що обидві сторони зможуть домовитися про продовження припинення вогню, не кажучи вже про досягнення офіційної мирної угоди. Окрім Ормузької протоки, яку Іран стверджує, що хоче контролювати необмежений час, спірними питаннями є ядерна та ракетна програми Ірану, послаблення санкцій проти Ісламської Республіки та триваюча війна в Лівані між Ізраїлем та підтримуваною Тегераном Хезболлою.

