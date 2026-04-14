Впервые с 1993 года: Рубио проведет встречу послов Израиля и Ливана в Вашингтоне
В США состоятся прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана — это будет самая высокая встреча между странами с 1993 года.
Об этом сообщают Axios со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой встречи.
Переговоры Израиля и Ливана: что известно
Ключевой темой встречи станет возможность прекращения огня между Израилем и связанной с Ираном группировкой Хезболла.
Также стороны рассмотрят варианты долгосрочного разоружения группировки и перспективу заключения мирного соглашения между Израилем и Ливаном.
Отдельное внимание уделят гарантиям безопасности на северной границе Израиля и восстановлению полного суверенитета Ливана над своей территорией.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности перейти к прямым переговорам с Ливаном.
Это произошло на фоне эскалации боевых действий, в частности массированных ударов по территории Ливана и угроз для региональной безопасности.
В то же время в США отмечали, что договоренности о прекращении огня с Ираном не распространяются на ситуацию в Ливане.
По словам вице-президента Джей Ди Вэнса, Вашингтон не обещал прекращения боевых действий в этом регионе в рамках соглашений с Тегераном.