Атака на РФ та Севастополь: палають НПЗ, під ударом був порт у Ленінградській області
- У ніч на 18 квітня у низці регіонів РФ лунали вибухи, під ударом опинилися порт та нафтобази.
- У тимчасово окупованому Севастополі також було гучно.
У ніч проти 18 квітня безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії та тимчасово окуповані території.
Під ударами опинилися нафтопереробні заводи, нафтобази та портова інфраструктура, у низці міст пролунали вибухи та виникли пожежі.
Про це повідомляють OSINT-ресурси, російська влада та місцеві ЗМІ.
Атака на Самарську область: вибухи на НПЗ
Однією з головних цілей атаки став Новокуйбишевськ у Самарській області.
Близько 04:30 за місцевим часом у місті пролунала серія вибухів. Очевидці нарахували щонайменше 6–8 гучних ударів.
У східній та північній частинах Новокуйбишевська було видно яскраві спалахи в небі, після чого над промисловою зоною піднявся густий чорний дим.
За даними аналітиків, безпілотники могли влучити в Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який належить Роснефть.
Після удару на території підприємства виникла пожежа.
Крім того, ударів зазнав ще один ключовий об’єкт — Сизранський нафтопереробний завод.
За інформацією OSINT-аналітиків, унаслідок атаки загорівся резервуарний парк підприємства.
Місцеві жителі також повідомляли у соцмережах про вибухи та пожежу на території заводу.
Сизранський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств регіону та входить до структури Роснефть.
Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум і скраплені гази, а його річна потужність переробки становить від 7 до 8,5 млн тонн нафти.
Завод уже неодноразово зазнавав атак безпілотників — зокрема у грудні 2025 року.
Пожежа в окупованому Криму
У тимчасово окупованому Севастополі також зафіксовано наслідки атаки.
За словами окупаційної влади, в районі Козачої бухти загорівся резервуар із залишками пального.
На оприлюднених у мережі відео видно масштабну пожежу та густий дим, який піднімається над портовою зоною.
Удар по нафтобазі в Краснодарському краї
У Краснодарському краї РФ безпілотники атакували нафтобазу в Тихорецку.
Місцева влада повідомила про пожежу на території об’єкта.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає, однак масштаби пошкоджень уточнюються.
Атака на порт у Ленінградській області
Під ударом також опинилася Ленінградська область.
Губернатор регіону заявив, що над територією області було збито десятки дронів.
Водночас у районі порту Висоцьк зафіксовано пожежу, яку на момент повідомлення ще ліквідовували.
За даними Міноборони РФ, протягом ночі сили ППО нібито знищили 258 безпілотників.
У низці регіонів після атаки вводилися обмеження безпеки.
Зокрема, в аеропортах запроваджували режим Килим, що передбачає повну заборону польотів.
Інформація про постраждалих у більшості регіонів офіційно не підтверджена.