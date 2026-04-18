У ніч проти 18 квітня безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії та тимчасово окуповані території.

Під ударами опинилися нафтопереробні заводи, нафтобази та портова інфраструктура, у низці міст пролунали вибухи та виникли пожежі.

Про це повідомляють OSINT-ресурси, російська влада та місцеві ЗМІ.

Атака на Самарську область: вибухи на НПЗ

Однією з головних цілей атаки став Новокуйбишевськ у Самарській області.

Близько 04:30 за місцевим часом у місті пролунала серія вибухів. Очевидці нарахували щонайменше 6–8 гучних ударів.

У східній та північній частинах Новокуйбишевська було видно яскраві спалахи в небі, після чого над промисловою зоною піднявся густий чорний дим.

За даними аналітиків, безпілотники могли влучити в Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який належить Роснефть.

Після удару на території підприємства виникла пожежа.

Крім того, ударів зазнав ще один ключовий об’єкт — Сизранський нафтопереробний завод.

За інформацією OSINT-аналітиків, унаслідок атаки загорівся резервуарний парк підприємства.

Місцеві жителі також повідомляли у соцмережах про вибухи та пожежу на території заводу.

Сизранський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств регіону та входить до структури Роснефть.

Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум і скраплені гази, а його річна потужність переробки становить від 7 до 8,5 млн тонн нафти.

Завод уже неодноразово зазнавав атак безпілотників — зокрема у грудні 2025 року.

Пожежа в окупованому Криму

У тимчасово окупованому Севастополі також зафіксовано наслідки атаки.

За словами окупаційної влади, в районі Козачої бухти загорівся резервуар із залишками пального.

На оприлюднених у мережі відео видно масштабну пожежу та густий дим, який піднімається над портовою зоною.

Удар по нафтобазі в Краснодарському краї

У Краснодарському краї РФ безпілотники атакували нафтобазу в Тихорецку.

Місцева влада повідомила про пожежу на території об’єкта.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає, однак масштаби пошкоджень уточнюються.

Атака на порт у Ленінградській області

Під ударом також опинилася Ленінградська область.

Губернатор регіону заявив, що над територією області було збито десятки дронів.

Водночас у районі порту Висоцьк зафіксовано пожежу, яку на момент повідомлення ще ліквідовували.

За даними Міноборони РФ, протягом ночі сили ППО нібито знищили 258 безпілотників.

У низці регіонів після атаки вводилися обмеження безпеки.

Зокрема, в аеропортах запроваджували режим Килим, що передбачає повну заборону польотів.

Інформація про постраждалих у більшості регіонів офіційно не підтверджена.

