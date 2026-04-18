Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація виявила “дуже цікаві документи”, пов’язані з НЛО, і пообіцяв їх часткове розсекречення.

Про це Трамп заявив під час виступу на заході організації Turning Point USA, повідомляє Reuters.

За словами президента США, процес перегляду матеріалів, пов’язаних із непізнаними повітряними явищами, вже триває.

— Ми знайшли багато дуже цікавих документів, мушу сказати. Перші публікації розпочнуться дуже й дуже скоро, — заявив Трамп.

Він додав, що після оприлюднення інформації громадськість зможе самостійно оцінити, чи йдеться про реальні явища.

За даними ЗМІ, ще у лютому Трамп доручив американським відомствам розпочати розсекречення урядових матеріалів про НЛО та можливе позаземне життя.

Таке рішення він пояснив значним суспільним інтересом до цієї теми.

Також президент зазначив, що особисто не має підтверджень існування інопланетян і залишається скептичним щодо цього питання.

Раніше Барак Обама заявляв, що не бачив доказів контактів із позаземними істотами під час свого президентства.

Водночас він зазначав, що з наукової точки зору існування життя в інших частинах Всесвіту є ймовірним.

У Пентагоні раніше неодноразово заявляли, що не мають доказів візитів інопланетян на Землю.

Зокрема, у звіті за 2024 рік зазначалося, що більшість зафіксованих випадків НЛО пояснюються звичайними об’єктами або природними явищами.

Водночас частина спостережень досі залишається без остаточного пояснення.

