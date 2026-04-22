Европейский Союз одобрил расширение санкций против Ирана на фоне угроз свободе судоходства и рисков блокирования Ормузского пролива.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

По ее словам, государства-члены ЕС решили усилить санкционное давление на Иран в ответ на действия, которые могут поставить под угрозу безопасное судоходство в регионе.

Сейчас смотрят

Каллас подчеркнула, что министры иностранных дел Евросоюза единодушны в своей позиции: независимо от развития ситуации вокруг Ирана, свобода судоходства остается базовым принципом и не подлежит никаким компромиссам.

Ситуация в Ормузском проливе почти ежедневно меняется на 180 градусов, что существенно влияет на мировую экономику.

Нехватка топлива в мире: чем это грозит

По оценкам Bloomberg, если долгосрочное урегулирование конфликта в регионе не сможет снять угрозу со стороны Ирана для коммерческого судоходства в Ормузском проливе, последствия могут быть системными и длительными для глобальной торговли.

Масштабы текущего кризиса уже превышают предыдущие нефтяные шоки 1973 и 1979 годов. Это показало, насколько уязвима мировая логистика, ведь даже страна с ограниченным флотом, как Иран, способна фактически парализовать ключевой морской маршрут.

Несмотря на прекращение активной фазы боевых действий, Иран сохраняет потенциал влияния на региональное судоходство. В Тегеране не скрывают намерений и в дальнейшем контролировать Ормузский пролив, рассматривая его как стратегический экономический рычаг.

Более того, по данным иранских СМИ, обсуждаются инициативы по формализации контроля над проливом на законодательном уровне, включая возможное введение системы сборов за прохождение судов.

Долгосрочные последствия кризиса на Ближнем Востоке для мировой торговли

Как отмечают в Bloomberg, если международное урегулирование не устранит риски блокирования или давления на судоходство, экономическая модель Ормузского маршрута может существенно измениться.

Среди ключевых последствий:

часть судоходных операторов может полностью отказаться от маршрута из-за высоких рисков;

рост страховых тарифов сделает перевозки через Персидский залив менее конкурентоспособными;

глобальные торговые потоки могут частично сместиться в другие регионы.

Фактически речь идет о формировании новой, более дорогой и более нестабильной логистической реальности.

Влияние мирового топливного кризиса на авиасообщение

Параллельно с морским кризисом возникают проблемы и в авиационной отрасли. Глава IATA Уилли Уолш предупредил, что из-за напряженности на Ближнем Востоке Европе необходимы скоординированные планы на случай дефицита авиационного топлива.

По его словам, оценки Международного энергетического агентства свидетельствуют о том, что запасы топлива могут начать сокращаться уже в течение нескольких недель, что создает риск перебоев в полетах.

Уже сейчас авиаперевозчики вынуждены реагировать на дефицит топлива в мире:

фиксируются отмены тысяч рейсов в Европе;

часть маршрутов усложняется или сокращается;

авиакомпании оптимизируют расписания из-за нехватки топлива.

Например, крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa на своем сайте объявила о сокращении десятков тысяч ближнемагистральных рейсов в Европе, объясняя это последствиями топливного кризиса. В то же время компания отмечает, что дальнемагистральные рейсы пока не отменяют.

В Еврокомиссии заявляют, что на данный момент дефицита авиационного топлива в ЕС нет, однако уже прорабатываются различные кризисные сценарии на случай ухудшения ситуации.

Дефицит топлива в мире: последствия для Украины

Как рассказал в комментарии для Фактов ICTV председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, главным последствием глобального дефицита топлива из-за войны в Иране станет неизбежное ценовое давление. Логика проста: чем меньше ресурса на рынке, тем он дороже.

Уже сейчас ситуация в мире показывает признаки серьезного топливного кризиса, в частности из-за массовых сокращений авиарейсов, что свидетельствует о резком подорожании авиационного топлива. Эксперт пояснил, что проблема может не ограничиться только авиационным топливом.

— Если блокировка Ормузского пролива затянется, дефицит может распространиться и на другие виды нефтепродуктов — в частности, на бензин и дизельное топливо. Это связано с тем, что страны Персидского залива обеспечивают значительную долю мирового производства топлива. Поэтому в случае длительных перебоев на этом направлении глобальный рынок начнет испытывать дефицит, что автоматически подтолкнет цены вверх, в том числе и в Украине, — предупредил эксперт.

Отдельно Пендзин подчеркнул структурную проблему, ведь в Украине фактически отсутствуют стратегические запасы нефти и нефтепродуктов. Это означает, что страна в значительной степени зависит от текущих поставок из Европы.

Более того, из-за рисков обстрелов топливо не накапливается на нефтебазах, а сразу поставляется “с колес” — фактически напрямую на заправки. Такая модель делает рынок еще более чувствительным к любым внешним шокам.

Когда украинцы почувствуют последствия дефицита топлива в мире из-за войны в Иране

На данный момент, по словам эксперта, резкого влияния на стоимость продуктов война в Иране не оказывает. Это объясняется тем, что экономика до сих пор “живет” за счет продукции, произведенной ранее, в частности урожая 2025 года, когда затраты на топливо были ниже.

Как рассказал эксперт, ситуация может измениться уже в ближайшее время:

новый урожай 2026 года будет формироваться при значительно более дорогих энергоресурсах;

возрастут расходы на топливо и минеральные удобрения, которые напрямую зависят от цен на газ;

это повлияет на себестоимость продукции и, соответственно, на конечные цены.

Дополнительный фактор — удобрения и урожай

Пендзин также отмечает, что кризис на Ближнем Востоке сказывается не только на цене топлива, но и на производстве минеральных удобрений.

В итоге это создает двойной риск:

рост затрат аграриев;

возможное снижение урожайности.

— Если же урожай 2026 года окажется слабым, это может привести к существенному скачку цен на продукты питания, — предупредил экономист.

По оценке Олега Пендзина, в случае затяжного кризиса в районе Ормузского пролива Украина может столкнуться с цепной реакцией: от дефицита топлива — до подорожания аграрной продукции. И хотя сейчас ситуация выглядит относительно спокойной, основные риски могут проявиться уже во второй половине 2026 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.