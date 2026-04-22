Евросоюз согласовал расширение санкций против Ирана из-за угроз свободы судоходства и возможных попыток блокирования Ормузского пролива.

Об этом сообщила высокопоставленная представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас в Люксембурге.

По словам Каи Каллас, страны Европейского Союза решили расширить санкционный режим против Ирана в ответ на угрозы свободы судоходства и возможные попытки блокирования Ормузского пролива.

Сейчас смотрят

Она отметила, что, по мнению министров иностранных дел стран ЕС, несмотря на ситуацию вокруг Ирана, свобода судоходства является неизменным принципом и не может подвергаться сомнению.

В случае попыток блокирования Ормузского пролива к ответственным лицам будут применяться санкционные меры.

— Ежедневные развороты на 180 градусов – то вопрос об открытии, то о закрытии Ормузского пролива – это безрассудство. Транзит проливом должен оставаться бесплатным. Европа играет свою роль в восстановлении свободного потока энергоносителей и торговли, как только разрешат условия, – подчеркнула Каллас.

По ее словам, в ЕС уже действует широкий санкционный режим против Ирана, однако теперь его планируют расширить, засчитав ответственных за действия, угрожающие безопасности международного морского транспорта и торговли.

Напомним, что накануне Кая Каллас выражала надежду, что в ближайшее время удастся разблокировать новые санкции против России, ранее тормозившиеся из-за позиции Венгрии.

Также она объявила об инициативе Европейского Союза по ограничению въезда в ЕС для граждан РФ, участвовавших в войне против Украины.

Кая Каллас отметила, что соответствующие предложения уже прорабатываются и будут вынесены на рассмотрение в ближайшее время. Инициативу поддержала Украина, назвав ее своевременной и справедливой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.