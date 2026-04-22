Збройні сили США суттєво вичерпали запаси ракет під час війни з Іраном, що створює ризик дефіциту боєприпасів у разі можливого нового конфлікту впродовж найближчих років.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією експертів і трьох джерел, обізнаних із результатами нещодавніх внутрішніх оцінок запасів Міністерства оборони США, за останні сім тижнів війни американські військові використали щонайменше 45% запасів високоточних ракет.

Зокрема, було витрачено щонайменше половину запасів ракет THAAD, призначених для перехоплення балістичних цілей, та майже 50% ракет-перехоплювачів системи ППО Patriot, йдеться в новому аналізі Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Як зазначають джерела, знайомі з оцінкою, ці показники узгоджуються із засекреченими даними Пентагону щодо американських запасів.

Раніше цього року Міністерство оборони США уклало низку контрактів, спрямованих на розширення виробництва ракет.

Однак, за оцінками експертів CSIS і джерел, строки постачання для відновлення цих систем становлять від трьох до п’яти років навіть за умов нарощування виробництва.

У короткостроковій перспективі США, ймовірно, мають достатній запас бомб і ракет для продовження бойових дій проти Ірану за будь-якого розвитку подій, якщо хитке перемир’я не збережеться.

Обсяги критично важливих боєприпасів, що залишилися, вже не дозволяють ефективно протистояти майже рівному супротивнику, такому як Китай.

За висновками аналітиків CSIS, для відновлення запасів до довоєнного рівня знадобляться роки.

Нагадаємо, агентство Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що США попередили окремі європейські держави про можливі затримки у постачанні раніше замовленого озброєння. Причиною називається зростаюче навантаження на американські запаси через конфлікт на Близькому Сході.

Reuters також зазначає, що війна в регіоні додатково виснажує запаси США, які вже скоротилися після багатомільярдної військової допомоги Україні та підтримки Ізраїлю.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press заявляв, що війна в Ірані може вплинути на рівень підтримки України, зокрема на постачання ракет до Patriot, які є критично важливими для протиповітряної оборони.

