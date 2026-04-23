У МЗС РФ стверджують, що отримали запрошення на саміт G20 у Маямі, однак визнають, що ситуація може змінитися, а остаточне рішення ухвалюватимуть ближче до дати.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін.

Запрошення Росії на саміт G20 у Маямі: що відомо

За словами Панкіна, Росії нібито надійшло запрошення взяти участь у саміті G20 на найвищому рівні.

— Є запрошення бути присутнім на найвищому рівні, але ми подивимося ближче до дати, Бог знає, що станеться до цього, — сказав він журналістам.

Водночас у російському МЗС не дають гарантій, що участь відбудеться, адже ситуація у міжнародній політиці може змінитися.

Паралельно із заявами російської сторони з’явилася інформація, що президент США Дональд Трамп може особисто визначати, кого саме запрошувати на саміт.

За даними західних медіа, саме він вирішуватиме, які країни будуть присутні на зустрічі.

Раніше Трамп заявив, що не планує запрошувати Південно-Африканську Республіку, яка у 2026 році головує в G20.

На його думку, ця країна “не є гідною членства”, що викликало критику з боку міжнародної спільноти.

Водночас США розглядають можливість запросити Польщу.

Держсекретар Марко Рубіо пояснив це тим, що Польща вже входить до числа найбільших економік світу і заслуговує на участь у форматі.

— Польща… займе своє законне місце у G20, — заявив він.

Європейські лідери вже висловлюють занепокоєння щодо можливого перегляду принципів формування G20.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що цей формат є одним із ключових міжнародних майданчиків.

— Це один із найважливіших багатосторонніх форумів, який не слід без необхідності принижувати, — заявив він.

Також він розкритикував рішення США бойкотувати попередній саміт у Йоганнесбурзі, вважаючи, що це послаблює вплив Заходу.

G20 — це міжнародний формат, який об’єднує 19 найбільших економік світу, а також Європейський Союз і Африканський Союз.

Організація була створена у 1999 році для координації економічної політики та реагування на глобальні виклики.

Саміт лідерів G20 відбувається щороку та є одним із ключових майданчиків для обговорення світової економіки, безпеки та геополітики.

У 2026 році саміт планують провести у Маямі (США).

