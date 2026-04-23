В ночь на 23 апреля под ударом оказались нефтехимический комбинат в Самарской области и нефтеперекачивающая станция Горький в Нижегородской области РФ.

Об этом сообщают OSINT-ресурсы, в частности ASTRA.

Поражение нефтехимического комбината в Самарской области

По имеющейся информации, Силы обороны Украины поразили нефтехимический комбинат в Самарской области.

Сейчас смотрят

Предварительный анализ места показал, что, вероятно, поражение получила установка по производству метил-трет-амилового эфира на АО Новокуйбышевская нефтехимическая компания.

Детали относительно масштабов повреждений пока уточняются.

Этот объект является частью энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает российскую экономику и армию.

Новокуйбышевская нефтехимическая компания является одним из крупнейших производителей продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза не только в России, но и в Восточной Европе.

Предприятие специализируется на изготовлении широкого спектра химической продукции, в частности компонентов для топливной и промышленной отраслей.

В то же время оно считается одним из ключевых производителей компонентов для взрывчатых веществ в РФ, что делает его важным элементом военно-промышленного комплекса страны.

Атака на НПС Горький

Также под удар попала нефтеперекачивающая станция Горький в Нижегородской области.

По данным ASTRA, утром 23 апреля жители города Кстово сообщали о взрывах и пожаре.

На обнародованных видео видно возгорание на территории станции.

Речь идет об объекте в районе села Мешиха, который входит в структуру компании Транснефть-Верхняя Волга.

По данным СМИ, НПС Горький является одним из ключевых узлов магистральных нефтепроводов.

Через нее транспортируется нефть из Западной Сибири и Татарстана.

Сейчас информации о пострадавших в результате этих атак нет.

Официальные российские чиновники, в частности губернатор Нижегородской области, на момент публикации атаку не комментировали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 520-е сутки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.