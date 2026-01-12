Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп самостоятельно провозгласил себя так называемым исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп – и. о. президента Венесуэлы: что известно

Трамп также опубликовал фото, стилизованное под скриншот из Википедии, где подписал себя как и. о. президента Венесуэлы.

Сейчас смотрят

На этом снимке изображен Дональд Трамп, а под фото находится подпись:

исполняющий обязанности президента Венесуэлы;

действующий – январь 2026 год.

Напомним, Соединенные Штаты Америки провели спецоперацию в Венесуэле в ночь на 3 января. Так, американские спецслужбы схватили диктатора страны Николаса Мадуро и его жену и вывезли их в США, чтобы обвинить в наркоторговле и провести суд.

На первом заседании, которое состоялось 5 января, Мадуро отказался признавать себя виновным.

Следующее заседание назначили на 17 марта.

Ранее вице-президент – министр нефти Венесуэлы Делси Родригес официально принесла присягу как временный глава Венесуэлы.

Однако 8 января Дональд Трамп сообщил, что США планируют осуществлять надзор за Венесуэлой и контролировать ее доходы от нефти в течение многих лет.