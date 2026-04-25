Президент США Дональд Трамп скасував поїздку американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

Голова Штатів Дональд Трамп у коментарі кореспондентці Fox News у Білому домі повідомив, що американській делегації немає сенсу здійснювати 18-годинний переліт до Пакистану, оскільки у конфлікті з Іраном усі козирі на руках у США. Він додав, що іранці можуть зателефонувати до США в будь-який час.

– Я сказав своїм людям трохи раніше, коли вони готувалися до вильоту: Ні, ви не будете летіти туди 18 годин. У нас усі козирі. Вони можуть зателефонувати нам у будь-який час, але ви більше не будете здійснювати 18-годинні перельоти, щоб сидіти й розмовляти ні про що, – зазначив він.

Крім того, стало відомо, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вже покинув столицю Пакистану Ісламабад після суботніх переговорів там із прем’єр-міністром країни.

Нагадаємо, що 25 квітня американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер мали вилетіти до Ісламабаду для проведення переговорів з іранською делегацією.

21 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир’я з Іраном на невизначений термін на прохання Пакистану.

