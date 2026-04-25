БпЛА атаковали Тамбовскую область РФ: под ударом — ЛВДС Никольское
В ночь на 26 апреля на территории Тамбовской области России зафиксировали активность неизвестных беспилотников.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.
Взрывы в Тамбовской области РФ 26 апреля: какие последствия
По информации местных жителей, над Мичуринском были слышны взрывы, работали силы ПВО. За пределами города вспыхнул пожар.
— В этом районе расположена ЛПДС Никольское — объект системы магистральной транспортировки нефтепродуктов, — говорится в сообщении.
Отмечается, что станция обеспечивает перекачку и диспетчерский контроль потоков нефтепродуктов.
Она получает продукцию с соседних производственных станций и нефтеперерабатывающих заводов центральной России через систему Дружба.
Далее она распределяет ее магистральными маршрутами в направлении внутреннего рынка РФ и на экспорт через Беларусь.
Официальной информации о причинах возгорания и возможных повреждениях на данный момент нет.
Напомним, 25 апреля в Челябинской и Свердловской областях России также сообщали об атаках дронов.
По данным российских Telegram-каналов, вероятной целью в Челябинске мог быть металлургический комбинат, вблизи которого звучали взрывы.
В Свердловской области под ударом оказался Екатеринбург.
Там целью могло быть Уральское производственное предприятие Вектор, которое занимается обслуживанием вооружения и военной техники.