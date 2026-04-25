В ночь на 26 апреля на территории Тамбовской области России зафиксировали активность неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Взрывы в Тамбовской области РФ 26 апреля: какие последствия

По информации местных жителей, над Мичуринском были слышны взрывы, работали силы ПВО. За пределами города вспыхнул пожар.

— В этом районе расположена ЛПДС Никольское — объект системы магистральной транспортировки нефтепродуктов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что станция обеспечивает перекачку и диспетчерский контроль потоков нефтепродуктов.

Она получает продукцию с соседних производственных станций и нефтеперерабатывающих заводов центральной России через систему Дружба.

Далее она распределяет ее магистральными маршрутами в направлении внутреннего рынка РФ и на экспорт через Беларусь.

Официальной информации о причинах возгорания и возможных повреждениях на данный момент нет.

Напомним, 25 апреля в Челябинской и Свердловской областях России также сообщали об атаках дронов.

По данным российских Telegram-каналов, вероятной целью в Челябинске мог быть металлургический комбинат, вблизи которого звучали взрывы.

В Свердловской области под ударом оказался Екатеринбург.

Там целью могло быть Уральское производственное предприятие Вектор, которое занимается обслуживанием вооружения и военной техники.

