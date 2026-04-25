У ніч проти 26 квітня на території Тамбовської області Росії зафіксували активність невідомих безпілотників.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Вибухи в Тамбовській області РФ 26 квітня: які наслідки

За інформацією місцевих жителів, над Мічурінськом було чути вибухи, працювали сили ППО. За межами міста спалахнула пожежа.

– У цьому районі розташована ЛВДС Нікольське – об’єкт системи магістрального транспортування нафтопродуктів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станція забезпечує перекачування та диспетчерський контроль потоків нафтопродуктів.

Вона отримує продукцію із суміжних виробничих станцій і нафтопереробних заводів центральної Росії через систему Дружба.

Далі вона розподіляє її магістральними маршрутами у напрямку внутрішнього ринку РФ та на експорт через Білорусь.

Офіційної інформації щодо причин займання та можливих пошкоджень наразі немає.

Нагадаємо, 25 квітня у Челябінській та Свердловській областях Росії також повідомляли про атаки дронів.

За даними російських Telegram-каналів, ймовірною ціллю у Челябінську міг бути металургійний комбінат, поблизу якого лунали вибухи.

У Свердловській області під ударом опинився Єкатеринбург.

Там ціллю могло бути Уральське виробниче підприємство Вектор, яке займається обслуговуванням озброєння та військової техніки.

