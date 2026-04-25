БпЛА атакували Тамбовську область РФ: під ударом – ЛВДС Нікольське
У ніч проти 26 квітня на території Тамбовської області Росії зафіксували активність невідомих безпілотників.
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.
Вибухи в Тамбовській області РФ 26 квітня: які наслідки
За інформацією місцевих жителів, над Мічурінськом було чути вибухи, працювали сили ППО. За межами міста спалахнула пожежа.
– У цьому районі розташована ЛВДС Нікольське – об’єкт системи магістрального транспортування нафтопродуктів, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станція забезпечує перекачування та диспетчерський контроль потоків нафтопродуктів.
Вона отримує продукцію із суміжних виробничих станцій і нафтопереробних заводів центральної Росії через систему Дружба.
Далі вона розподіляє її магістральними маршрутами у напрямку внутрішнього ринку РФ та на експорт через Білорусь.
Офіційної інформації щодо причин займання та можливих пошкоджень наразі немає.
Нагадаємо, 25 квітня у Челябінській та Свердловській областях Росії також повідомляли про атаки дронів.
За даними російських Telegram-каналів, ймовірною ціллю у Челябінську міг бути металургійний комбінат, поблизу якого лунали вибухи.
У Свердловській області під ударом опинився Єкатеринбург.
Там ціллю могло бути Уральське виробниче підприємство Вектор, яке займається обслуговуванням озброєння та військової техніки.