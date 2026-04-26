Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп скасував заплановану поїздку своїх представників до Ісламабаду, де мала відбутися зустріч з іранською делегацією, через розбіжності між представниками іранської влади та відсутність чіткої позиції Тегерана.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Чому скасували переговори США та Ірану

За словами американського президента, рішення про скасування поїздки пов’язане з надмірною тривалістю логістики та значним навантаженням на учасників делегації.

Водночас Трамп різко висловився щодо позиції іранського керівництва, заявивши про наявність серйозних внутрішніх розбіжностей і відсутність чіткої структури ухвалення рішень.

— У них панують величезні внутрішні чвари та плутанина. Ніхто не знає, хто головний, навіть вони самі, — зазначив він.

Окремо Дональд Трамп наголосив, що, на його думку, Сполучені Штати Америки мають сильнішу переговорну позицію, тоді як Іран не має подібних важелів впливу.

Він також зазначив, що у разі зацікавленості Тегерана в діалозі, контакти можна встановити напряму – телефоном.

Водночас, як повідомляє Reuters з посиланням на іранський уряд, президент Ірану Масуд Пезешкіан у телефонній розмові з прем’єр-міністром Пакистану Шахбазом Шаріфом заявив, що Тегеран не братиме участі в переговорах, які відбуваються під тиском або в умовах зовнішніх обмежень.

За його словами, США спершу мають усунути низку операційних перешкод, зокрема обмеження, які, як стверджує Тегеран, впливають на роботу іранських портів. Лише після цього, на думку іранської сторони, може бути створене підґрунтя для потенційного діалогу щодо врегулювання напруженості.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник США Стів Віткофф та Джаред Кушнер мали вирушити до Пакистану в суботу для перемовин з іранською стороною. Однак згодом цей візит було скасовано.

У коментарі для Fox News у Білому домі Дональд Трамп зазначив, що не бачить потреби у тривалому перельоті американської делегації до Пакистану, адже, за його словами, у ситуації навколо Ірану ініціатива та перевага перебувають на боці США.

