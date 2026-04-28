Вашингтон може запровадити обмеження проти компаній, якщо ті надаватимуть послуги підсанкційним іранським авіакомпаніям.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у соцмережі Х.

США погрожують санкціями: що відомо

За словами Бессента, будь-яка співпраця з іранськими авіакомпаніями, які вже перебувають під санкціями, автоматично створює ризик для бізнесу потрапити під обмеження з боку США.

Зараз дивляться

Ідеться не лише про прямі фінансові операції, а й про будь-яке обслуговування літаків, включно із заправленнями, технічним супроводом або наземним сервісом.

— Ведення бізнесу з іранськими авіакомпаніями, які перебувають під санкціями, пов’язане з ризиком потрапляння під санкції США, — заявив Бессент.

Він наголосив, що уряди інших держав мають контролювати діяльність компаній у своїх юрисдикціях і не допускати надання послуг іранській авіації.

За його словами, Сполучені Штати не вагатимуться застосовувати санкції до будь-яких третіх сторін, які сприятимуть діяльності іранських організацій.

— Мінфін США чинитиме максимальний тиск на Іран і без вагань вживатиме заходів проти будь-яких третіх осіб, — зазначив він.

Заява пролунала на тлі повідомлень про відновлення міжнародних рейсів з Ірану. За даними іранських державних медіа, країна вперше з початку війни відновила комерційне авіасполучення з низкою напрямків, зокрема Близького Сходу.

Окремо Бессент заявив, що економічна ситуація в Ірані погіршується через санкційну політику. За його словами, нафтова галузь країни вже відчуває наслідки обмежень, а найближчим часом може виникнути дефіцит пального.

Раніше президент США Дональд Трамп скасував поїздку американської делегації до Пакистану, де планувалися переговори з іранською стороною.

За його словами, причиною стали внутрішні розбіжності в іранському керівництві та відсутність чіткої позиції щодо переговорного процесу.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.