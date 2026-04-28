Уночі 28 квітня на дах будинку в центрі Кишинева впав об’єкт, схожий на дрон.

Через інцидент правоохоронці евакуювали мешканців під’їзду та оточили територію.

Про це повідомили в поліції Республіки Молдова.

Зараз дивляться

Падіння об’єкта, схожого на дрон, у Кишиневі: що відомо

Інцидент стався вночі проти 28 квітня у центральному районі Кишинева. До поліції звернувся місцевий житель, який виявив на даху багатоповерхівки невідомий предмет, схожий на дрон.

На місце одразу прибули спеціалісти вибухотехнічної служби. Територію навколо будинку оперативно оточили, щоб унеможливити ризики для мешканців.

З міркувань безпеки людей, які проживають у під’їзді, тимчасово евакуювали. Це рішення ухвалили до завершення обстеження та вилучення об’єкта.

За попередніми даними, об’єкт зазнав пошкоджень після падіння на дах будівлі. Наразі його мають детально вивчити експерти, щоб встановити походження та призначення.

Правоохоронці продовжують працювати на місці та з’ясовують усі обставини події.

У поліції також закликали громадян не торкатися підозрілих предметів і одразу повідомляти про них до екстрених служб.

Інцидент у Кишиневі стався на тлі чергової нічної атаки по Україні. Уночі проти 28 квітня ворог запустив понад сотню ударних безпілотників різних типів. Українська протиповітряна оборона станом на ранок знищила або приглушила 95 безпілотників. Водночас зафіксовано влучання дронів на низці локацій, а також падіння уламків.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.