В ночь на 28 апреля российские войска продолжили атаки на Украину ударными беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались Сумы, Конотоп, Запорожье и Кривой Рог Днепропетровской области.

Самые тяжелые последствия зафиксированы в Кривом Роге, где после нескольких ударов есть погибший и раненые. В других городах — повреждения жилья, инфраструктуры и раненые мирные жители.

Параллельно продолжаются международные переговоры и дипломатические контакты.

Атака на Сумы

В ночь на 28 апреля российский беспилотник попал в Ковпаковском районе Сум. Удар пришелся по жилой застройке.

В результате атаки повреждены пять частных домов и магазин. В зданиях выбиты окна, частично разрушены фасады и кровли.

По предварительным данным, пострадавших нет, однако обследование территории продолжается — часть повреждений еще уточняется.

Взрывы в Конотопе

Утром российские войска атаковали Конотоп несколькими волнами ударных беспилотников.

По словам городского главы Артема Семенихина, дроны заходили на город с разных направлений, и во время атаки прозвучала серия мощных взрывов.

В результате попаданий повреждены жилые дома и административные здания. Отдельно подверглась повреждениям центральная районная больница, что осложнило ее работу.

Также повреждена трамвайная сеть, из-за чего движение общественного транспорта временно полностью остановлено.

Кроме того, уточняет мэр города, уничтожена часть энергетической инфраструктуры. Город частично обесточен. В одном из микрорайонов водоснабжение будет производиться по графику.

Из-за риска повторных ударов власти призвали жителей оставаться в укрытиях.

Информация о пострадавших пока уточняется.

Взрывы в Запорожье

Утром во время воздушной тревоги российские дроны атаковали Запорожье.

По словам главы ОВА Ивана Федорова, один из беспилотников попал в остановку общественного транспорта.

В результате удара ранения получили двое мужчин в возрасте 40 и 45 лет. Оба находятся в состоянии средней тяжести, им оказывают медицинскую помощь.

Атаки на Днепропетровскую область

Днепропетровская область этой ночью подверглась интенсивным обстрелам — враг почти 30 раз атаковал регион дронами и артиллерией.

На Никопольщине российские войска обстреливали Никополь и прилегающие общины. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Один человек получил ранения — его госпитализировали, состояние средней тяжести.

В Кривом Роге враг нанес несколько ударов по городу. В результате атаки погиб 40-летний мужчина.

Еще пять человек получили ранения — это мужчины разного возраста. Всем оказывается медицинская помощь, часть из них госпитализированы.

Кроме того, в городе возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры, частные дома и грузовой транспорт.

Под ударом также была Зеленодольская община, где зафиксированы разрушения.

Переговоры США и Ирана

На международном уровне продолжаются сложные переговоры между США и Ираном.

Стороны обсуждают возможность поэтапного соглашения, которое позволит стабилизировать ситуацию после обострения. В частности, речь идет о возвращении к предыдущему статусу без ограничений в морской торговле.

В то же время вопрос ядерной программы Ирана остается ключевым камнем преткновения и может быть вынесен на следующие этапы переговоров.

Дональд Трамп пока скептически оценивает такие предложения, и окончательное решение по формату договоренностей еще не принято.

Визит короля Чарльза III в США

Чарльз III вместе с королевой Камиллой прибыл в США с государственным визитом.

В Белом доме их встретили Дональд Трамп и первая леди США Мелания Трамп.

Это первый визит британского монарха в США за почти два десятилетия. В программе — встречи с политическим руководством, выступление в Конгрессе и дипломатические мероприятия.

Ожидается, что визит станет символом укрепления партнерства между США и Великобританией.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 525 суток.

