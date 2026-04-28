События ночи 28 апреля: удары по Запорожью, Кривому Рогу и Конотопу, визит Чарльза ІІІ в США
В ночь на 28 апреля российские войска продолжили атаки на Украину ударными беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались Сумы, Конотоп, Запорожье и Кривой Рог Днепропетровской области.
Самые тяжелые последствия зафиксированы в Кривом Роге, где после нескольких ударов есть погибший и раненые. В других городах — повреждения жилья, инфраструктуры и раненые мирные жители.
Параллельно продолжаются международные переговоры и дипломатические контакты.
Атака на Сумы
В ночь на 28 апреля российский беспилотник попал в Ковпаковском районе Сум. Удар пришелся по жилой застройке.
В результате атаки повреждены пять частных домов и магазин. В зданиях выбиты окна, частично разрушены фасады и кровли.
По предварительным данным, пострадавших нет, однако обследование территории продолжается — часть повреждений еще уточняется.
Взрывы в Конотопе
Утром российские войска атаковали Конотоп несколькими волнами ударных беспилотников.
По словам городского главы Артема Семенихина, дроны заходили на город с разных направлений, и во время атаки прозвучала серия мощных взрывов.
В результате попаданий повреждены жилые дома и административные здания. Отдельно подверглась повреждениям центральная районная больница, что осложнило ее работу.
Также повреждена трамвайная сеть, из-за чего движение общественного транспорта временно полностью остановлено.
Кроме того, уточняет мэр города, уничтожена часть энергетической инфраструктуры. Город частично обесточен. В одном из микрорайонов водоснабжение будет производиться по графику.
Из-за риска повторных ударов власти призвали жителей оставаться в укрытиях.
Информация о пострадавших пока уточняется.
Взрывы в Запорожье
Утром во время воздушной тревоги российские дроны атаковали Запорожье.
По словам главы ОВА Ивана Федорова, один из беспилотников попал в остановку общественного транспорта.
В результате удара ранения получили двое мужчин в возрасте 40 и 45 лет. Оба находятся в состоянии средней тяжести, им оказывают медицинскую помощь.
Атаки на Днепропетровскую область
Днепропетровская область этой ночью подверглась интенсивным обстрелам — враг почти 30 раз атаковал регион дронами и артиллерией.
На Никопольщине российские войска обстреливали Никополь и прилегающие общины. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Один человек получил ранения — его госпитализировали, состояние средней тяжести.
В Кривом Роге враг нанес несколько ударов по городу. В результате атаки погиб 40-летний мужчина.
Еще пять человек получили ранения — это мужчины разного возраста. Всем оказывается медицинская помощь, часть из них госпитализированы.
Кроме того, в городе возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры, частные дома и грузовой транспорт.
Под ударом также была Зеленодольская община, где зафиксированы разрушения.
Переговоры США и Ирана
На международном уровне продолжаются сложные переговоры между США и Ираном.
Стороны обсуждают возможность поэтапного соглашения, которое позволит стабилизировать ситуацию после обострения. В частности, речь идет о возвращении к предыдущему статусу без ограничений в морской торговле.
В то же время вопрос ядерной программы Ирана остается ключевым камнем преткновения и может быть вынесен на следующие этапы переговоров.
Дональд Трамп пока скептически оценивает такие предложения, и окончательное решение по формату договоренностей еще не принято.
Визит короля Чарльза III в США
Чарльз III вместе с королевой Камиллой прибыл в США с государственным визитом.
В Белом доме их встретили Дональд Трамп и первая леди США Мелания Трамп.
Это первый визит британского монарха в США за почти два десятилетия. В программе — встречи с политическим руководством, выступление в Конгрессе и дипломатические мероприятия.
Ожидается, что визит станет символом укрепления партнерства между США и Великобританией.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 525 суток.
