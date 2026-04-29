В Вашингтоне продолжается исторический государственный визит короля Великобритании Чарльза III и королевы Камиллы в США.

Во время официальной встречи в Белом доме президент Дональд Трамп поразил монарха тревожными словами о намерениях российского диктатора Владимира Путина.

О чем говорили лидеры США и Великобритании

Хотя официальная часть встречи носила протокольный характер, эксперты по чтению по губам расшифровали содержание частной беседы Трампа и Чарльза III. По данным специалиста Николы Хиклинг, президент США сразу перешел к теме глобальных угроз.

Трамп заявил монарху, что сейчас ведет переговоры с Путиным, и добавил: “Он хочет войны”. Когда король попытался сменить тему, отметив, что это стоит обсудить позже, Трамп настоял: “Он хочет большего”.

Наибольший резонанс вызвала фраза президента о вероятных последствиях действий Кремля.

— У меня такое ощущение… если он сделает то, что сказал, он уничтожит население, — прошептал Трамп монарху.

Король Чарльз III несколько раз вежливо пытался перевести разговор в другое русло, отвечая: “Мы обсудим это позже” или “В другой раз”, после чего лидеры вернулись к легким темам, обсуждая интерьер бального зала Белого дома.

Вопросы безопасности и покушение на Трампа

Помимо российской агрессии, стороны обсудили недавнюю стрельбу на Ужине корреспондентов Белого дома.

Президент поинтересовался у короля, в порядке ли он, и добавил, что сам не был готов к такому нападению, но “теперь подготовлен”.

Из-за этого инцидента в программу визита внесли “незначительные коррективы”, однако Дональд Трамп лично заверил монарха, что во время пребывания в США он будет в полной безопасности.

Несмотря на серьезность тем, встреча прошла в теплой атмосфере. После официального приветствия Чарльз III, Камилла, Дональд и Мелания Трамп отправились на частное чаепитие в Зеленую комнату. Общение длилось 45 минут — это вдвое дольше, чем планировалось по протоколу.

Политический контекст и раскол в НАТО

Визит монарха проходит на фоне серьезной напряженности между Вашингтоном и Лондоном. Причиной стал конфликт по поводу войны в Иране.

Трамп резко критикует британского премьера Кира Стармера за недостаточную поддержку военных действий США, заявляя, что тот “не Уинстон Черчилль”. Также президент США назвал некоторых союзников по НАТО “трусами” и “бесполезными”.

Впрочем, Трамп подчеркнул, что политические разногласия не влияют на его отношение к королевской семье.

Американский лидер выразил надежду, что этот визит поможет восстановить трансатлантические отношения. В Белом доме подчеркнули, что президент испытывает глубокое уважение к монарху.

Впереди королевскую чету ждет насыщенная неделя, которая будет включать торжественный государственный ужин и ряд официальных мероприятий.

Источник : The Sun

