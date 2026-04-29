Он хочет войны: Трамп высказал королю Чарльзу III мрачное предупреждение о Путине
- Во время встречи с Чарльзом III Трамп неожиданно заговорил о Путине и войне.
- Президент США намекнул на еще более серьезные планы Кремля.
- Закрытая беседа в Белом доме продлилась дольше, чем планировалось.
В Вашингтоне продолжается исторический государственный визит короля Великобритании Чарльза III и королевы Камиллы в США.
Во время официальной встречи в Белом доме президент Дональд Трамп поразил монарха тревожными словами о намерениях российского диктатора Владимира Путина.
О чем говорили лидеры США и Великобритании
Хотя официальная часть встречи носила протокольный характер, эксперты по чтению по губам расшифровали содержание частной беседы Трампа и Чарльза III. По данным специалиста Николы Хиклинг, президент США сразу перешел к теме глобальных угроз.
Трамп заявил монарху, что сейчас ведет переговоры с Путиным, и добавил: “Он хочет войны”. Когда король попытался сменить тему, отметив, что это стоит обсудить позже, Трамп настоял: “Он хочет большего”.
Наибольший резонанс вызвала фраза президента о вероятных последствиях действий Кремля.
— У меня такое ощущение… если он сделает то, что сказал, он уничтожит население, — прошептал Трамп монарху.
Король Чарльз III несколько раз вежливо пытался перевести разговор в другое русло, отвечая: “Мы обсудим это позже” или “В другой раз”, после чего лидеры вернулись к легким темам, обсуждая интерьер бального зала Белого дома.
Вопросы безопасности и покушение на Трампа
Помимо российской агрессии, стороны обсудили недавнюю стрельбу на Ужине корреспондентов Белого дома.
Президент поинтересовался у короля, в порядке ли он, и добавил, что сам не был готов к такому нападению, но “теперь подготовлен”.
Из-за этого инцидента в программу визита внесли “незначительные коррективы”, однако Дональд Трамп лично заверил монарха, что во время пребывания в США он будет в полной безопасности.
Несмотря на серьезность тем, встреча прошла в теплой атмосфере. После официального приветствия Чарльз III, Камилла, Дональд и Мелания Трамп отправились на частное чаепитие в Зеленую комнату. Общение длилось 45 минут — это вдвое дольше, чем планировалось по протоколу.
Политический контекст и раскол в НАТО
Визит монарха проходит на фоне серьезной напряженности между Вашингтоном и Лондоном. Причиной стал конфликт по поводу войны в Иране.
Трамп резко критикует британского премьера Кира Стармера за недостаточную поддержку военных действий США, заявляя, что тот “не Уинстон Черчилль”. Также президент США назвал некоторых союзников по НАТО “трусами” и “бесполезными”.
Впрочем, Трамп подчеркнул, что политические разногласия не влияют на его отношение к королевской семье.
Американский лидер выразил надежду, что этот визит поможет восстановить трансатлантические отношения. В Белом доме подчеркнули, что президент испытывает глубокое уважение к монарху.
Впереди королевскую чету ждет насыщенная неделя, которая будет включать торжественный государственный ужин и ряд официальных мероприятий.