У Вашингтоні триває історичний державний візит короля Великої Британії Чарльза III та королеви Камілли до США.

Під час офіційної зустрічі в Білому домі президент Дональд Трамп приголомшив монарха тривожними словами про наміри російського диктатора Володимира Путіна.

Про що говорили лідери США та Великої Британії

Хоча офіційна частина зустрічі мала протокольний характер, експерти з читання по губах розшифрували зміст приватної розмови Трампа та Чарльза III. За даними фахівця Ніколи Хіклінг, президент США одразу перейшов до теми глобальних загроз.

Трамп заявив монарху, що зараз веде переговори з Путіним, і додав: “Він хоче війни”. Коли король спробував змінити тему, зазначивши, що це варто обговорити пізніше, Трамп наполіг: “Він хоче більшого”.

Найбільш резонансною стала фраза президента про ймовірні наслідки дій Кремля.

— У мене таке відчуття… якщо він зробить те, що сказав, він знищить населення, — прошепотів Трамп монарху.

Король Чарльз III кілька разів ввічливо намагався перевести розмову в інше русло, відповідаючи: “Ми обговоримо це пізніше” або “Іншим разом”, після чого лідери повернулися до легких тем, обговорюючи інтер’єр бальної зали Білого дому.

Питання безпеки та замах на Трампа

Окрім російської агресії, сторони обговорили нещодавню стрілянину на Вечері кореспондентів Білого дому.

Президент поцікавився у короля, чи він у порядку, і додав, що сам не був готовий до такого нападу, але “тепер підготовлений”.

Через цей інцидент у програму візиту внесли “незначні корективи”, проте Дональд Трамп особисто запевнив монарха, що під час перебування у США він буде у повній безпеці.

Попри серйозність тем, зустріч пройшла у теплій атмосфері. Після офіційного вітання Чарльз III, Камілла, Дональд та Меланія Трамп відправилися на приватне чаювання в Зелену кімнату. Спілкування тривало 45 хвилин — це вдвічі довше, ніж планувалося за протоколом.

Політичний контекст та розкол у НАТО

Візит монарха відбувається на тлі серйозного напруження між Вашингтоном та Лондоном. Причиною став конфлікт щодо війни в Ірані.

Трамп різко критикує британського прем’єра Кіра Стармера за недостатню підтримку військових дій США, заявляючи, що той “не Вінстон Черчилль”.

Також президент США назвав деяких союзників по НАТО “боягузами” та “марними”.

через їхню відмову приєднатися до ударів по Ірану. Втім, Трамп наголосив, що політичні розбіжності не впливають на його ставлення до королівської родини.

Американський лідер висловив сподівання, що цей візит допоможе відновити трансатлантичні відносини. У Білому домі підкреслили, що президент відчуває глибоку повагу до монарха.

Попереду на королівське подружжя чекає насичений тиждень, який включатиме урочисту державну вечерю та низку офіційних заходів.

Джерело : The Sun

