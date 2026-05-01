Трамп запровадить 25% мита на авто з ЄС: у Європарламенті назвали це неприйнятним
- Дональд Трамп заявив, що вже з наступного тижня США підвищать мита на автомобілі та вантажівки з ЄС до 25%.
- Президент США наголосив, що мита не застосовуватимуть до автовиробників, які відкриватимуть заводи на території США.
З наступного тижня США збираються підвищити мита на автомобілі з ЄС до 25%.
Відповідну заяву опублікував президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social.
Нові мита США на авто з ЄС: що відомо
Дональд Трамп наголосив, що “радий оголосити”, що з огляду на те, що ЄС нібито не виконує “повністю узгоджений торговельний договір”, у США будуть підвищені мита на авто та вантажівки, які надходитимуть до Америки з союзу.
Він уточнив, що якщо європейські автовиробники вироблятимуть легкові та вантажні автомобілі на заводах у США, мита не буде.
– Багато заводів легкових та вантажних авто зараз будуються, в них інвестовано понад $100 млрд, що є рекордом в історії виробництва легкових авто та вантажівок. Ці заводи, на яких працюватимуть американські робітники, незабаром відкриються, – підсумував Трамп
Яка реакція Європарламенту
Берн Ланге (Німеччина/S&D), який очолює торговий комітет Європарламенту, зауважив, що план Трампа щодо введення 25-відсоткових мит на автомобілі з ЄС є неприйнятним.
– Європейський парламент і надалі дотримується домовленостей щодо Шотландії та працює над завершенням підготовки відповідного законодавства. Поки ЄС виконує свої зобов’язання, американська сторона продовжує їх порушувати, – наголосив Ланге.
Він пояснив, що усі дії – від мит на понад 400 видів сталевих та алюмінієвих виробів до нинішніх заходів щодо автомобілів – все свідчить про явну ненадійність Штатів.
– Ми вже бачили такі свавільні кроки раніше, навіть стосовно партнерів. Тепер ЄС повинен зберігати чіткість і твердість позиції, – підсумував представник Євросоюзу.
Нагадаємо, у лютому Трамп запровадив глобальні тарифи на рівні 15% на більшість імпортних товарів.