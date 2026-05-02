Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что любое мирное урегулирование войны России против Украины не может быть достигнуто без участия и согласия украинской стороны.

Об этом он сообщил по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам словацкого премьера, во время переговоров он отметил ключевую роль Украины в любых будущих договоренностях по завершению войны.

Фицо подчеркнул, что позиция Словакии предполагает необходимость учета интересов украинской стороны в процессе мирного урегулирования.

— Я также подчеркнул, что ни одно мирное соглашение в военном конфликте с РФ невозможно без согласия украинской стороны, — отметил Роберт Фицо.

Также он выразил заинтересованность в развитии конструктивных и дружеских отношений между Братиславой и Киевом, несмотря на разногласия по отдельным вопросам.

Кроме того, стороны обсудили продолжение политических контактов и договорились о возможности личной встречи на саммите Европейского политического сообщества, который состоится 4 мая в Ереване.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться опытом вступления.

