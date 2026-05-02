Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Переговори Зеленського та Фіцо: що відомо

Під час розмови Володимир Зеленський наголосив на важливості сильних і стабільних відносин між Україною та Словаччиною. Роберт Фіцо підтримав такий підхід і зазначив зацікавленість Братислави у розвитку співпраці з Києвом.

Окремо сторони обговорили європейську інтеграцію України. Як зазначив Зеленський, важливо було почути, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС та готова поділитися досвідом на цьому треку.

Прем’єр-міністр Словаччини підтвердив підтримку членства України в Європейському Союзі, наголосивши на важливості стабільності та демократичного розвитку країни.

— Я підтвердив, що Словаччина підтримує прагнення України вступити до ЄС, оскільки Словаччина бажає, щоб Україна, як наш сусід, була стабільною та демократичною країною, — заявив Роберт Фіцо.

Лідери також обмінялися запрошеннями відвідати Київ і Братиславу та домовилися розглянути можливість особистої зустрічі найближчим часом. Їхні команди працюватимуть над узгодженням графіків.

Нагадаємо, наприкінці лютого Роберт Фіцо разом з очільником угорського МЗС Петером Сійяртом заявили, що Словаччина та Угорщина припиняють постачання дизельного палива до України до відновлення роботи нафтопроводу Дружба.

Пізніше прем’єр-міністр Словаччини оголосив, що якщо Україна не відновить постачання російської сирої нафти через трубопровід Дружба до 23 лютого, Словаччина припинить аварійне постачання електроенергії до України.

На початку березня словацький уряд схвалив проєкт про розірвання контракту на екстрені постачання електроенергії до України.

Попри таке рішення в Укренерго та словацькій компанії SEPS наголошували, що це не поставить під загрозу стабільність української енергосистеми.

