В России подготовка к 9 мая сопровождается ограничениями связи и изменениями формата празднования.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Ограничения в РФ на 9 мая: что известно

По данным разведки, в Москве внутри МКАД планируют отключить не только интернет, но и мобильную связь, SMS и часть сервисов.

Сейчас смотрят

Подобные ограничения ожидаются также в Волгограде.

В Министерство обороны РФ заявили, что парад на Красной площади впервые с 2007 года пройдет без колонны боевой техники.

Причиной называют «террористическую угрозу».

Сокращенный формат подтвердили также в Томске и Краснодаре. Если техника и будет задействована, то речь идет только о пожарных или медицинских машинах.

В Санкт-Петербурге вместо ветеранов Второй мировой войны на парад планируют пригласить участников войны против Украины.

Количество зрителей сократили до одной трибуны примерно на 300 человек.

Свое участие в мероприятиях подтвердили лишь несколько иностранных лидеров: самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер Словакии Роберт Фицо.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не получала официальных предложений о прекращении огня на 9 мая.

По его словам, заявления РФ относительно такого перемирия являются манипулятивными и направлены на внутреннюю аудиторию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.