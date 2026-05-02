Без связи и минимум лидеров: разведка сообщила детали подготовки к параду в Москве
В России подготовка к 9 мая сопровождается ограничениями связи и изменениями формата празднования.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
Ограничения в РФ на 9 мая: что известно
По данным разведки, в Москве внутри МКАД планируют отключить не только интернет, но и мобильную связь, SMS и часть сервисов.
Подобные ограничения ожидаются также в Волгограде.
В Министерство обороны РФ заявили, что парад на Красной площади впервые с 2007 года пройдет без колонны боевой техники.
Причиной называют «террористическую угрозу».
Сокращенный формат подтвердили также в Томске и Краснодаре. Если техника и будет задействована, то речь идет только о пожарных или медицинских машинах.
В Санкт-Петербурге вместо ветеранов Второй мировой войны на парад планируют пригласить участников войны против Украины.
Количество зрителей сократили до одной трибуны примерно на 300 человек.
Свое участие в мероприятиях подтвердили лишь несколько иностранных лидеров: самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер Словакии Роберт Фицо.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина не получала официальных предложений о прекращении огня на 9 мая.
По его словам, заявления РФ относительно такого перемирия являются манипулятивными и направлены на внутреннюю аудиторию.