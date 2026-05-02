Без зв’язку та мінімум лідерів: розвідка повідомила деталі підготовки до параду в Москві
- У РФ змінюють формат святкування 9 травня.
- Цьогорічний парад пройде з обмеженнями.
У Росії підготовка до 9 травня супроводжується обмеженнями зв’язку та змінами формату святкування.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Обмеження у РФ на 9 травня: що відомо
За даними розвідки, у Москві всередині МКАД планують відключити не лише інтернет, а й мобільний зв’язок, SMS та частину сервісів.
Подібні обмеження очікуються також у Волгограді.
У Міністерство оборони РФ заявили, що парад на Червоній площі вперше з 2007 року пройде без колони бойової техніки.
Причиною називають “терористичну загрозу”.
Скорочений формат підтвердили також у Томську та Краснодарі. Якщо техніка і буде задіяна, то йдеться лише про пожежні чи медичні машини.
У Санкт-Петербурзі замість ветеранів Другої світової війни на парад планують запросити учасників війни проти України.
Кількість глядачів скоротили до однієї трибуни приблизно на 300 осіб.
Свою участь у заходах підтвердили лише кілька іноземних лідерів: самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо.
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо припинення вогню на 9 травня.
За його словами, заяви РФ щодо такого перемир’я є маніпулятивними та спрямовані на внутрішню аудиторію.