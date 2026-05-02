У Росії підготовка до 9 травня супроводжується обмеженнями зв’язку та змінами формату святкування.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Обмеження у РФ на 9 травня: що відомо

За даними розвідки, у Москві всередині МКАД планують відключити не лише інтернет, а й мобільний зв’язок, SMS та частину сервісів.

Подібні обмеження очікуються також у Волгограді.

У Міністерство оборони РФ заявили, що парад на Червоній площі вперше з 2007 року пройде без колони бойової техніки.

Причиною називають “терористичну загрозу”.

Скорочений формат підтвердили також у Томську та Краснодарі. Якщо техніка і буде задіяна, то йдеться лише про пожежні чи медичні машини.

У Санкт-Петербурзі замість ветеранів Другої світової війни на парад планують запросити учасників війни проти України.

Кількість глядачів скоротили до однієї трибуни приблизно на 300 осіб.

Свою участь у заходах підтвердили лише кілька іноземних лідерів: самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо припинення вогню на 9 травня.

За його словами, заяви РФ щодо такого перемир’я є маніпулятивними та спрямовані на внутрішню аудиторію.

