США начинают гуманитарную операцию Проект Свобода, направленную на безопасное выведение гражданских суден, заблокированных в Ормузском проливе из-за обострения ситуации в регионе.

Об этом в у Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп.

Гуманитарная операция США в Ормузском проливе: что известно

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о запуске гуманитарной миссии под названием Проект Свобода, направленной на разблокирование гражданских суден, оказавшихся в ловушке в Ормузском проливе на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Как заявил Дональд Трамп, в США обратились страны со всего мира, корабли которых не имеют никакого отношения к конфликту, однако остаются заблокированными в опасных водах.

По словам Трампа, американская сторона согласилась помочь вывести эти судна:

— Ради блага Ирана, Ближнего Востока и США мы сказали этим странам, что безопасно выведем их корабли из этих ограниченных водных путей, чтобы они могли свободно и смело заниматься своими делами. Я сказал своим представителям сообщить им, что мы приложим все усилия, чтобы безопасно вывести их корабли и экипажи из пролива, — отметил он.

В Центральном командовании США подтвердили, что американские силы присоединятся к реализации Проекта Свобода. Операция стартует в понедельник, 4 мая, утром по ближневосточному времени.

По данным CENTCOM, участие США в операции предусматривает привлечение значительных сил: эсминцев с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, беспилотных платформ разных типов, а также около 15 тыс. военнослужащих.

В командовании подчеркнули, что миссия, инициированная президентом США, предусматривает поддержку торговых суден, стремящихся безопасно проходить через этот стратегический коридор.

Через пролив транспортируется около четверти мировых морских поставок нефти, а также значительные объемы горючего и удобрений.

Дональд Трамп подчеркнул гуманитарный характер миссии, отметив, что многие судна сталкиваются с нехваткой продовольствия и базовых ресурсов.

Он отметил, что США ведут очень положительные переговоры с Ираном, которые могут иметь конструктивный результат.

В то же время он предупредил, что любое вмешательство в операцию будет иметь последствия.

Напомним, в конце апреля Иран заявил о возобновлении жесткого контроля над Ормузским проливом на фоне конфликта с США из-за блокады иранских портов.

В иранском командовании Хатам аль-Анбия действия США назвали пиратством и подчеркнули, что до восстановления полной свободы судоходства для иранских суден ситуация будет оставаться под контролем военных.

