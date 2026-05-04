США розпочинають гуманітарну операцію Проєкт Свобода, спрямовану на безпечне виведення цивільних суден, заблокованих в Ормузькій протоці через загострення ситуації в регіоні.

Про це у Truth Social повідомив американський президент Дональд Трамп.

Гуманітарна операція США в Ормузькій протоці: що відомо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про запуск гуманітарної місії під назвою Проєкт Свобода, яка має на меті розблокувати цивільні судна, що опинилися в пастці в Ормузькій протоці на тлі ескалації на Близькому Сході.

Як заявив Дональд Трамп, до США звернулися країни з усього світу, чиї кораблі не мають жодного відношення до конфлікту, однак залишаються заблокованими в небезпечних водах.

За словами Трампа, американська сторона погодилася допомогти вивести ці судна:

— Заради блага Ірану, Близького Сходу та США ми сказали цим країнам, що безпечно виведемо їхні кораблі з цих обмежених водних шляхів, аби вони могли вільно та сміливо займатися своїми справами. Я сказав своїм представникам повідомити їм, що ми докладемо всіх зусиль, щоб безпечно вивести їхні кораблі та екіпажі з протоки, — зазначив він.

У Центральному командуванні США (CENTCOM) підтвердили, що американські сили долучаться до реалізації Проєкту Свобода. Операція стартує у понеділок, 4 травня, вранці за близькосхідним часом.

За даними CENTCOM, участь США в операції передбачає залучення значних сил: есмінців із керованими ракетами, понад 100 літаків наземного та морського базування, безпілотних платформ різних типів, а також близько 15 тис. військовослужбовців.

У командуванні наголосили, що місія, ініційована президентом США, передбачає підтримку торговельних суден, які прагнуть безпечно проходити через цей стратегічний коридор.

Через протоку транспортується близько чверті світових морських постачань нафти, а також значні обсяги пального і добрив.

Дональд Трамп підкреслив гуманітарний характер місії, зазначивши, що багато суден стикаються з нестачею продовольства та базових ресурсів.

Він зазначив, що США ведуть дуже позитивні переговори з Іраном, які можуть мати конструктивний результат.

Водночас він попередив, що будь-яке втручання в операцію матиме наслідки.

Нагадаємо, наприкнці квітня Іран заявив про відновлення жорсткого контролю над Ормузькою протокою на тлі конфлікту зі США через блокаду іранських портів.

В іранському командуванні Хатам аль-Анбія дії США назвали піратством і наголосили, що до відновлення повної свободи судноплавства для іранських суден ситуація залишатиметься під контролем військових.

