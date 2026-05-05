Громадяни України, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом і мають статус PESEL UKR, отримали нову можливість легалізації свого перебування.

Із 4 травня 2026 року вони можуть подавати заявки на спеціальну трирічну посвідку на проживання — карту побиту CUKR для українців у Польщі. Про запуск механізму повідомило польське Управління у справах іноземців.

Що відомо про карту побиту CUKR для українців у Польщі зі статусом PESEL UKR, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Хто може оформити карту побиту CUKR у Польщі

Ідеться про українців та членів їхніх родин, які відповідають чітко визначеним критеріям.

Хто зможе оформити карту побиту CUKR у Польщі:

ті, хто легально перебуває в Польщі на підставі тимчасового захисту;

мав статус UKR станом на 4 червня 2025 року;

має цей статус на момент подання документів;

безперервно користується статусом UKR щонайменше 365 днів.

Як оформити карту побиту CUKR: нова онлайн-система

Процедура подання максимально цифровізована. Як пояснили в Управлінні у справах іноземців, подати заяву можна виключно онлайн через систему Moduł Obsługi Spraw (MOS).

Карта побиту CUKR, як оформити:

Для цього потрібно авторизуватися через державний сервіс login.gov.pl та заповнити електронну форму.

Документ обов’язково підписується одним із доступних електронних підписів — Profil Zaufany, кваліфікованим підписом або podpis osobisty.

У відомстві наголошують, що така модель дозволяє уникнути черг і попереднього запису. Після перевірки документів заявника викликають до воєводського управління вже лише для отримання готової карти.

Цікаво, що, за даними установи, перші заявки почали надходити вже через кілька хвилин після запуску сервісу — це свідчить про високий попит на карту побиту CUKR для українців в Польщі.

Скільки коштує оформлення карти побиту CUKR для українців у Польщі зі статусом PESEL UKR

Попри безкоштовний доступ до електронної системи, оформлення передбачає обов’язкові платежі:

340 злотих — збір за подання заяви;

100 злотих — виготовлення самої карти.

Інших додаткових платежів офіційно не передбачено.

Які права дає трирічна карта побиту CUKR

Отримання документа фактично змінює правовий статус українця в Польщі. Як пояснили в Управлінні у справах іноземців, трирічна карта побиту CUKR автоматично перетворює попереднє перебування на повноцінний дозвіл на тимчасове проживання.

Серед ключових можливостей:

вільний доступ до ринку праці без додаткових дозволів;

право вести підприємницьку діяльність на тих самих умовах, що й громадяни Польщі;

можливість подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів у межах 180-денного періоду;

зарахування часу проживання до стажу, необхідного для отримання статусу довгострокового резидента ЄС.

Що зміниться для українців

Разом із новими правами з’являються і зміни. Після отримання карти CUKR особа автоматично втрачає статус UKR, а разом із ним — і частину соціальних пільг.

Зокрема, більше не діятиме право на безкоштовне проживання чи харчування у центрах колективного розміщення, передбачене для осіб під тимчасовим захистом.

У польському відомстві також звертають увагу, що не всі заяви будуть схвалені. Відмова можлива, якщо:

заявник внесений до переліку осіб, небажаних для перебування в Польщі;

його дані є у Шенгенській інформаційній системі із забороною на в’їзд;

існують ризики для безпеки держави чи громадського порядку.

Нагадаємо, що механізм тимчасового захисту для українців у Європейському Союзі наразі продовжений до 4 березня 2027 року. Водночас країни поступово впроваджують інструменти довгострокової інтеграції, одним із яких і стала карта побиту CUKR для українців у Польщі.

Це рішення відкриває новий етап для тих, хто планує залишатися в країні довше та інтегруватися в місцевий ринок праці й економіку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.