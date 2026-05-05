РФ снимает военных с фронта ради парада 9 мая — Атеш
- РФ снимает боеспособных военных с фронта для парада 9 мая.
- На позициях оставляются менее подготовленные бойцы.
Российское командование накануне 9 мая выводит боеспособных военных с передовой и перебрасывает их в тыл для участия в репетициях парада в Москве.
Об этом заявили в партизанском движении Атеш.
РФ снимает военных с фронта: что известно
По данным агентов движения, на Константиновском направлении боеспособных военнослужащих выводят из подразделений и отправляют в тыл. Речь идет, в частности, о 4 отдельной мотострелковой бригаде и 103 мотострелковом полке.
Выведенных с фронта военных привлекают к репетициям и подготовке к параду 9 мая в Москве. При этом позиции на передовой остаются за военными с низкой боеспособностью, ранеными или недостаточно подготовленными.
В движении отмечают, что это приводит к ухудшению обороны и хаосу на позициях.
Также, по их данным, меняется тактика ведения боев — вместо подготовленных подразделений в штурмы отправляют большое количество неподготовленных военных.
Это, как утверждается, приводит к резкому росту потерь среди личного состава.
—Эти проблемы обсуждаются среди самих военнослужащих как системный провал командования, которое жертвует фронтом ради парадного блеска. Солдаты не стесняются в оценках: фронт “слит” ради трибун и маршей, — добавили в движении.
Напомним, что накануне 9 мая Россия объявила так называемое перемирие на два дня — с 8 по 9 мая.
В Минобороны РФ заявили, что ожидают аналогичных действий от Украины, пригрозив массированным ударом по Киеву в случае срыва празднований.
В то же время президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не получала никаких официальных предложений о прекращении огня.