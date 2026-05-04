Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность перемирия с Москвой на 9 мая и риск новых атак РФ на Украину.

По его словам, Киев не получал официальных предложений по “тишине”, а говорить о паузе после массированных обстрелов — несерьезно.

Об этом украинский лидер рассказал в эксклюзивном комментарии спецкорреспонденту, международному обозревателю телеканала ICTV Владимиру Рунцу.

Что сказал Зеленский о перемирии с Москвой на 9 мая

Так, Владимир Зеленский в ответ на вопрос о том, полетят ли украинские дроны на парад 9 мая в Москве, пошутил, что это будет “украинская делегация”.

Он рассказал, что знает, что американцы говорили с россиянами о том, чтобы Украина и Россия заключили временное перемирие на 9 мая, однако уточнил, что с ним официально никто не связывался и не предлагал.

– Важно, чтобы наша сторона знала, о чем они договариваются. Также важно, что они хотят перемирия на один день, а прежде убивают наших людей. Мягко говоря, это просто нечестно. Сегодня Мерефа, вчера Днепр, погибшие, раненые, взрослые и дети, – перечислил президент.

Он подчеркнул, что перемирие на один день ради парада в Москве на 9 мая – это “не серьезно”. Зеленский объяснил, что у Украины праздников нет.

– То есть дать им праздник, а к утру после девятого они снова будут убивать нас? Ну, будем смотреть, как все пройдет, – подытожил украинский руководитель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване рассказал, что Россия может отказаться от военной техники на параде 9 мая из-за опасений атак дронов над Красной площадью. Он подчеркнул, что это свидетельствует о ее уязвимости.

