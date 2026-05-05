Російське командування напередодні 9 травня виводить боєздатних військових із передової та перекидає їх у тил для участі в репетиціях параду в Москві.

Про це заявили у партизанському русі Атеш.

РФ знімає військових із фронту: що відомо

За даними агентів руху, на Костянтинівському напрямку боєздатних військовослужбовців виводять із підрозділів і відправляють у тил. Йдеться, зокрема, про 4 окрему мотострілецьку бригаду та 103 мотострілецький полк.

Зараз дивляться

Виведених із фронту військових залучають до репетицій і підготовки до параду 9 травня в Москві. Водночас позиції на передовій залишаються за військовими з низькою боєздатністю, пораненими або недостатньо підготовленими.

У русі зазначають, що це призводить до погіршення оборони та хаосу на позиціях.

Також, за їхніми даними, змінюється тактика ведення боїв — замість підготовлених підрозділів у штурми відправляють велику кількість непідготовлених військових.

Це, як стверджується, призводить до різкого зростання втрат серед особового складу.

— Ці проблеми обговорюються серед самих військовослужбовців як системний провал командування, яке жертвує фронтом заради парадного блиску. Солдати не соромляться в оцінках: фронт “злитий” заради трибун і маршів, – додали у русі.

Нагадаємо, що напередодні 9 травня Росія оголосила так зване перемир’я на два дні — з 8 по 9 травня.

У Міноборони РФ заявили, що очікують аналогічних дій від України, пригрозивши масованим ударом по Києву у разі зриву святкувань.

Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо припинення вогню.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.